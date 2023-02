Destiny 2: L'Eclissi - Trailer di lancio

Destiny 2: L'Eclissi, il penultimo capitolo della saga di Luce e Oscurità, uscirà martedì 28 febbraio

Trailer di lancio:In giornata, Bungie ha pubblicato l'ultimo trailer prima del lancio di Destiny 2: L'Eclissi , fornendo ai guardiani un ultimo assaggio di ciò che li attende: il Testimone è finalmente arrivato al cospetto del Viaggiatore, e quest'ultimo, ormai, non potrà più fuggire.Nel caso foste rimasti un po' indietro, ecco alcuni degli altri emozionanti contenuti pubblicati da Bungie nelle scorse settimane in vista de L'Eclissi:E infine, l'ultimo filmato della Stagione dei Serafini e dell'anno de La Regina dei Sussurri, svelato la scorsa settimana apparecchiando la tavola per il grande conflitto della saga di Luce e Oscurità di Destiny 2.S19 Closing Cinematic TrailerNella nuova espansione, i giocatori potranno sfruttare un rampino e i poteri della nuova sottoclasse, la telascura, per muoversi liberamente nella città di Neomuna, e dovranno fare i conti con Calus e la sua temibile Legione Ombra. Destiny 2: L'Eclissi e la Stagione della Resistenza usciranno martedì 28 febbraio.

