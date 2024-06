PREPARATI AD AFFRONTARE UN FORMIDABILE SCEPTILE POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

Sceptile apparirà in Raid Teracristal dai Cristalli Neri Venerdì 28 giugno 2024, dalle 00:00 UTC, fino a Domenica 30 giugno 2024, alle 23:59 UTC, poi nuovamente da Venerdì 5 luglio 2024, dalle 00:00 UTC, fino a Domenica 7 luglio 2024, alle 23:59 UTC.

Sceptile non può essere incontrato normalmente a Paldea, e lo Sceptile che appare durante questo evento ha Drago come Teratipo. Preparatevi: questo Pokémon è un nemico formidabile e ha l’Emblema della Forza Assoluta a dimostrarlo! Collaborate con i vostri amici per sconfiggere questo potente Pokémon Tera!

Questo Sceptile speciale può essere catturato solo una volta per ogni salvataggio. Se avete catturato questo Sceptile in precedenza durante un evento Battaglia Teraraid, non potete catturarlo di nuovo. Se l'avete già catturato, potete comunque partecipare alle Battaglie Teraraid contro questo Sceptile per ottenere altre ricompense.

Lo Sceptile avrà lo stesso marchio, la stessa abilità e le stesse mosse indipendentemente da quando viene catturato durante l'evento.Questo Sceptile potrebbe essere presente in eventi futuri o diventare ottenibile con altri metodi. Informazioni sulle Battaglie Teraraid

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale , poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale . Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Dopo aver completato determinati eventi al termine dell'avventura principale, potrai trovare dei cristalli neri. Tuttavia, i giocatori che non avranno completato questi eventi potranno comunque partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri unendosi ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Potrai trovare i Raid Teracristal da 5? dopo aver completato la storia principale di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Se non hai completato la storia principale potrai comunque partecipare a questi Raid Teracristal unendoti ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Per poter partecipare ai Raid Teracristal insieme ad altri Allenatori tramite Internet è necessaria un'iscrizione (a pagamento) a Nintendo Switch Online. Si applicano i termini e le condizioni del servizio. Per ulteriori informazioni, visita nintendo.it/ nintendoswitchonline