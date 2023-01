TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 PRIMO GAMEPLAY

NACON e RaceWard Studio, la divisione corse di NACON Studio Milano, sono lieti di presentare la prima sezione del Tourist Trophy dell'Isola di Man in un nuovo video di gameplay. Sviluppato dai veterani di RaceWard Studio, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 fa vivere ai giocatori l'emozione della corsa più pericolosa del mondo. TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, il gioco ufficiale, sarà disponibile nel maggio 2023 per PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM.

Guardate la prima sezione del circuito ufficiale del Tourist Trophy dell'Isola di Man nel trailer

Mentre il paesaggio sfreccia ad oltre 300 km/h, nulla deve distrarre il pilota dietro al controller, perché sull'Isola di Man il minimo errore può essere fatale. Si parte da Bray Hill, la prima sezione della gara a cronometro in scala 1:1 che porta il giocatore giù per una ripida discesa, con la prima frenata importante seguita da una serie di curve strette e allentate e da rettilinei fino a Ballacraine. Questi importanti cambi di ritmo richiedono al giocatore la capacità di anticipare la strada.

I numerosi pericoli non sono le uniche sorprese che i giocatori incontreranno. Lungo il percorso si vedranno alcuni edifici iconici come le numerose chiese, il Railway Inn, i camini contorti di Glen Vine o il Crosby Hotel.

Queste immagini tratte da TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 evidenziano anche la postura dinamica del pilota nella visuale in terza persona. Dal punto di vista dell’abitacolo si vedranno riprodotti esattamente i cruscotti di quasi 40 moto famose, per una maggiore immersione nella trasmissione delle informazioni dal veicolo e una fisica migliorata.

Oltre a riprodurre il percorso ufficiale dell'evento, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 presenta un nuovo approccio "Open Roads", che consente al giocatore di guidare liberamente sul percorso ufficiale del Tourist Trophy e su altre strade dell'isola, anch'esse fedelmente riprodotte. È inoltre possibile scoprire l'Isola di Man partecipando a una serie di sfide non ufficiali, dalle prove a tempo alle partenze di massa e tanto altro. La modalità carriera, disponibile nelle categorie Superbike e Supersport, richiede che il giocatore si esibisca nel corso di un'intera stagione, con l'obiettivo di sbloccare il maggior numero possibile di aggiornamenti per la propria moto prima del fatidico evento del Tourist Trophy.

Contenuti e caratteristiche di TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3:

Un totale di 200 km di strade percorribili alla ricerca di punti di interesse e sfide da completare, tra cui 60 km del percorso di montagna Snaefell

32 circuiti diversi, compresi i percorsi attuali e storici

Circa 40 moto e piloti Superbike e Supersport

Fisica migliorata per una maggiore precisione in curva e in frenata

Numerosi upgrade della moto per ottenere le migliori prestazioni

Un nuovo approccio "Open Roads" per scoprire liberamente l'Isola di Man

11 diversi tipi di attività, due delle quali personalizzabili

Multiplayer con la possibilità di creare gruppi online aperti o privati

Concorsi online ed eventi settimanali e mensili

Gameplay compatibile con la cross-gen

Un'offerta di consegna intelligente che consente ai giocatori di usufruire di versioni old e next-gen della stessa piattaforma dopo l'acquisto di qualsiasi versione del gioco

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PlayStation4 e PlayStation5,

Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM a maggio 2023.

Altre News per: islerideedgeprimogameplay