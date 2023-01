ONE PIECE ODYSSEY È PRONTO A LEVARE LE ANCORE!

ONE PIECE ODYSSEYè ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Dopo essersi imbattuta in una violenta tempesta, la ciurma di Cappello di Paglia naufraga sull'insolita e leggendaria isola di Waford con la Thousand Sunny, ormai distrutta e quasi affondata. Mentre esplorano l'isola e le sue antiche rovine, i membri della ciurma incontrano Lim e Adio, due abitanti di Waford.



Dopo essere stati privati per errore delle proprie forze dal potere misterioso di Lim, per loro inizia una nuova ed emozionante avventura, con nuovi personaggi e mostri creati da Eiichiro Oda, nonché una trama originale interconnessa con i ricordi delle loro avventure passate.

In perfetto stile GDR, i giocatori potranno controllare ogni membro della ciurma e sfruttarne le abilità uniche per l'esplorazione o il combattimento. I nostri famosi pirati dovranno sconfiggere i propri nemici con alcuni classici combattimenti a turni dotati però di una variante, la Scramble Area Battle: questo sistema consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento per scegliere la propria strategia migliore. Nel frattempo, il sistema delle Sequenze spettacolari sfiderà i giocatori ad affrontare alcune speciali condizioni di battaglia, premiandoli con più punti esperienza una volta completate.

Inoltre, è disponibile una demo gratuita per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S che consente di provare le prime ore diONE PIECE ODYSSEY. I giocatori potranno anche trasferire il proprio salvataggio dalla demo al gioco completo per continuare l'avventura da dove erano rimasti.

Prova una nuova e memorabile avventura conONE PIECE ODYSSEY, vivendo in prima persona alcuni momenti chiave per ogni fan di One Piece.

Per il trailer italiano di lancio:

https://youtu.be/_aP60h8zuxA

