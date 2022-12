Nuovo trailer per One Piece Odyssey

Sistema di Combattimento dinamico

Con poche settimane all’arrivo diONE PIECE ODYSSEY, è ora il momento di scoprire di più sulle principali feature del gameplay, incluso il profondo e dinamico sistema di combattimento.

Disponibile da oggi, il nuovo trailer mostra i sistemi principali nel gioco e assicura ai giocatori tutte le informazioni che devono avere su quello che esploreranno nel gioco.

Dai controlli RPG base alle quattro diverse zone di attacco presenti nelle aree di battaglia - in modo che più personaggi siano attivi nello stesso momento, a come ottenere esperienza bonus in combattimento, in grado di aumentare significativamente il livello del personaggio in base alle azioni del giocatore, questo trailer mostra questo sistema unico!

I giocatori avranno l’opportunità di saperne ancora di più suONE PIECE ODYSSEY grazie alla demo che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S dal 10 gennaio 2023.

Per il trailer:

https://youtu.be/5qkQ7NniBEA

ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Altre News per: nuovotrailerpieceodyssey