Call of Duty: Mobile - Stagione 1 Reawakening dal 19 gennaio

I giocatori inizieranno il nuovo anno in grande stile conla prima stagione del 2023 di Call of Duty: Mobile: Reawakening. Questa prima stagione dell'anno porta nel gioco nuove aree multigiocatore e Battle Royale, con nuovi modi per vincere e nuove ricompense da guadagnare.

Con il lancio della nuova stagioneil 19 gennaio all'una di notte, i giocatori potranno giocare in una mappa di Nuketown a tema Anno del Coniglio, partecipare a modalità MP nuove e aggiornate, tra cui Big Head Blizzard e Super Attack of the Undead, e partecipare agli aggiornamenti del Nuovo Anno Lunare.

Call of Duty: Mobile - Stagione 1: Reawakening offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Cassius - Campione del destino e Rampage - Velenoso, la nuova arma Dingo - Conquista tutto, i Blueprint delle armi, le Calling Card, gli Incantesimi, i Call of Duty® Points (CP) e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Aprite la busta rossa e leggete tutti i dettagli di Call of Duty: Mobile - Season 1: Reawakening in arrivo su Android e iOS:

Mappa aggiornata - Nuketown - Anno del coniglio : Nuketown, amatissima dai fan, torna con il tema del Capodanno lunare. La stessa fantastica mappa che i giocatori conoscono e amano da anni con un look completamente nuovo.

: Nuketown, amatissima dai fan, torna con il tema del Capodanno lunare. La stessa fantastica mappa che i giocatori conoscono e amano da anni con un look completamente nuovo. Nuove località in Isolated BR: Due nuove località sono apparse sulla mappa Isolated del Battle Royale. Il Laboratorio di ecologia contiene serre con computer con cui i giocatori possono interagire, mentre l'impianto della Raffineria T-3 presenta due "cilindri di trattamento" che creano una corrente ascensionale in cui i giocatori possono saltare e volare su e fuori dall'edificio.

Due nuove località sono apparse sulla mappa Isolated del Battle Royale. Il Laboratorio di ecologia contiene serre con computer con cui i giocatori possono interagire, mentre l'impianto della Raffineria T-3 presenta due "cilindri di trattamento" che creano una corrente ascensionale in cui i giocatori possono saltare e volare su e fuori dall'edificio. Modalità MP nuove e aggiornate : Big Head Blizzard è una modalità umoristica che vede le teste dei giocatori ingrandirsi man mano che infliggono danni, mentre Super Attack of the Undead torna in una modalità aggiornata, che riflette il tema del Capodanno lunare della stagione.

: Big Head Blizzard è una modalità umoristica che vede le teste dei giocatori ingrandirsi man mano che infliggono danni, mentre Super Attack of the Undead torna in una modalità aggiornata, che riflette il tema del Capodanno lunare della stagione. Aggiornamenti del Nuovo Anno Lunare: Le buste rosse tornano in nuove località del BR e contengono valuta stagionale, mentre il piccolo robot R.A.B.T appare casualmente in Isolated, offrendo ai giocatori la possibilità di ricevere bottino se lo danneggiano rapidamente. I palloncini del bottino possono essere trovati anche intorno a vari POI. I giocatori possono abbatterli, e ricevere così il bottino, con tanto di spettacolo pirotecnico celebrativo.

I giocatori possono anche aspettarsimolti aggiornamenti e miglioramenti del gioco in Call of Duty: Mobile - Stagione 1: Reawakening, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate e altro ancora, che verranno rilasciati nel negozio al lancio e nel corso della stagione.

Ildi Call of Duty: Mobile - Stagione 1: Reawakening è disponibile qui

Altre News per: calldutymobilestagionereawakeninggennaio