Remise en forme: tips e strumenti immancabili per allenarsi

Tips e strumenti immancabili per iniziare con la giusta energia l’anno nuovo e trovare la miglior forma per il proprio benessere!

Prendersi cura di sé non può essere solo un buon proposito per il 2023, ma un must have che ci accompagna durante tutto l’arco della nostra vita. Per tutti coloro che desiderano cimentarsi in un nuovo sport o per un programma di benessere che includa esercizio fisico e corretta alimentazione di seguito ecco gli immancabili per ritrovare la propria forma fisica ideale e per sentirsi bene!

Iniziamo dall’alimentazione:

L’alimentazione è un tassello fondamentale quando si pensa a remise en forme e un valido aiuto per il proprio benessere arriva anche dal mondo degli integratori. Naturadika ha studiato diversi alleati per dare una spinta naturale alla propria dieta. Magrifit Flash grazie alla combinazione di Tè Verde e Guaranà favorisce il dispendio calorico, contribuendo a dare un boost al piano di controllo del peso, mentre Melissa e Focus tengono a bada la fame nervosa, primo grande ostacolo nei giorni iniziali del nuovo regime alimentare. Agisce rapidamente anche sul metabolismo.

Completamente vegano, senza zucchero, glutine, lattosio e additivi chimici 1 confezione da 60 capsule ha un costo di 28,95 € acquistabile direttamente all’e-shop del brand: naturadika.it





Per chi ha deciso che il 2023 sarà l’anno del movimento all’insegna del fit l’alleato ideale è Piper Nigrum Strong. Questo integratore naturale agisce sulla lipolisi aiutando a bruciare il grasso in eccesso e trasformandolo in energia grazie al Capsimax, ingrediente brevettato a base di Pepe di Cayenna e Guaranà. Inoltre, grazie al suo effetto saziante, aiuta a controllare l’appetito per raggiungere gli obiettivi proposti con più entusiasmo!

1 confezione da 60 capsule ha un costo di 29,95 € acquistabile direttamente all’e-shop del brand: naturadika.it

Per il corretto apporto d’acqua e gli immancabili per lo sport indoor:

Asobu Borraccia termica con coperchio con altoparlante wireless,

Borraccia termica da 500ml con altoparlante wireless nella parte superiore del coperchio che si sincronizza facilmente con qualsiasi telefono o iPad.

Prezzo: €46,50

Cubii Jr 2 Mini Ellittica 8 livelli di intensità monitor LCD

Dida: Ellittica compatta per aiutarti a muoverti in ogni momento, sempre e ovunque. Accessibile per ogni età, abilità e stili di vita è compatta e silenziosa, pesa solo 8 kg. Semplice ed intuitiva ha un display LCD. Adatta sotto la scrivania / tavolo mentre si lavora o si studia.

Prezzo: €299,00

Flying Tiger Copenhagen nel suo paradiso di oggettistica in stile hygge offre una vasta gamma di prodotti per il fitness. A partire dal rullo per allenare gli addominali ed eliminare il muffin top, fino ai pesi a “campana” per potenziare e aumentare la muscolatura oppure, per gli allenamenti più soft, le pratiche cavigliere e polsiere con feltro per esercitare i muscoli di tutto il corpo. Ruota per addominali, a partire da 7 €, Kettlebell disponibile in diversi colori e pesi, a partire da 8 €, Polsiere e cavigliere per allenamento muscolare, a partire da 7 €.





Per una coccola post allenamento e per darsi il ritmo giusto una flessione dopo l’altra:

HoMedics YMM-2000H-EU Stretch Truheat+ Materasso massaggiante

Dida: Un vero strumento completo per il tuo relax: effettua una sequenza potente e delicata di movimenti ispirati allo yoga, con ben 6 programmi specifici tra cui scegliere per ogni esigenza. È possibile selezionare anche un livello di intensità adeguato ai tuoi desideri la funzione calore ti aiuta a sciogliere più facilmente le tensioni accumulate. Occupa pochissimo spazio.

Prezzo: €269,90

AIRY SPORTS sono le cuffie Bluetooth in-ear di Teufel con driver HD lineare, ideali per riprodurre musica ad alto volume da Spotify, Amazon Music, Apple Music e Co, durante lo sport. Resistenti e waterproof (hanno la certificazione di impermeabilità IPX7) permettono agli sportivi di non fermarsi mai anche con il brutto tempo. Stabili grazie ai ganci morbidi e flessibili, le cuffie garantiscono libertà di movimento e un suono nitido in ogni situazione. Attraverso la funzione ShareMe è possibile, inoltre, collegare due cuffie in modalità wireless a uno smartphone e godersi, così, della buona musica in compagnia, anche durante l’attività sportiva. La batteria garantisce fino a 25 ore di riproduzione automatica.

Prezzo €119,99 - disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Steel Blue, Coral Pink e Arctic Blue

MOTIV GO Altoparlante stereo portatile di classe superiore per un'esperienza di ascolto straordinaria, con Bluetooth con aptX per lo streaming di musica in qualità simil CD da Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer, TuneIn, ecc. Telaio in alluminio solido per una struttura stabile e robusta, griglia in tessuto semplice da pulire, abbinati due driver full-range e due driver passivi per i bassi, con tecnologia Dynamore per un suono stereo extra ampio e potente. Pulsanti per la gestione delle varie funzioni posizionati sul dispositivo, batteria ad alta capacità per una durata fino a 12 ore. Disponibile nella colorazione Ivy green, Night Black, argento Bianco e Steel Blue al prezzo di €249,99

