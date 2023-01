DJI RS 3 Mini - nuovo stabilizzatore da viaggio

DJI ispira i possessori di fotocamere mirrorless con DJI RS 3 Mini, il nuovo stabilizzatore da viaggio

La serie degli stabilizzatori di DJI Ronin, leader del settore, viene ampliata con la nuova versione Mini

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI RS 3 Mini, uno stabilizzatore da viaggio leggero e portatile sviluppato appositamente per supportare le principali fotocamere mirrorless. Con un corpo più piccolo e leggero, DJI RS 3 Mini eredita le eccellenti prestazioni di stabilizzazione della serie RS 3, offrendo agli utenti un maggiore potenziale di ripresa nella creazione di contenuti professionali durante i viaggi o gli spostamenti. Inoltre, con un peso inferiore a 800 g, lo stabilizzatore può sopportare carichi con un peso fino a 2 kg, è dotato di controllo dell'otturatore Bluetooth, di un algoritmo di stabilizzazione di III generazione, della possibilità di selezionare tra modalità orizzontale e verticale nativa e di un display touchscreen a colori da 1,4 pollici.



"Dal debutto della serie Ronin, nata per il videomaking professionale, DJI ha costantemente lavorato per portare la tecnologia di alto livello a un numero sempre più crescente di content creators", afferma Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. “DJI RS 3 Mini è il testimone del valore fondamentale di DJI nell’offrire una tecnologia di stabilizzazione innovativa a tutti coloro che amano condensare i propri momenti in una foto o in un video. Ora, chiunque disponga di una fotocamera mirrorless potrà sperimentare la stessa tecnologia leader del settore utilizzata sui set cinematografici e negli studi di tutto il mondo".



Perfetto anche per l’uso con una sola mano

DJI RS 3 Mini adotta un design all in one compatto e portatile (soli 795 g) ed è circa il 50% più leggero rispetto a RS 3 Pro e il 40% più leggero rispetto a RS 3. Ciò rende il dispositivo molto più facile da trasportare e consente di ottenere risultati superbi anche quando usato con una sola mano. Può anche essere facilmente riposto in una borsa a tracolla e il suo peso lo rende perfetto per i viaggi e durante le riprese di lunga durata all'aperto.



Uno strumento perfetto per i possessori di mirrorless

In grado di trasportare un peso fino a 2 kg, DJI RS 3 Mini supporta un’ampia gamma di combinazioni di obiettivi e fotocamere mirrorless (elenco dei dispositivi compatibili qui: https://www.dji.com/it/ support/compatibility ).

Un potente motore garantisce che i filmati acquisiti rimangano stabili anche quando lo zoom raggiunge la massima lunghezza focale, senza dover ripetere il bilanciamento.



Riprese verticali native

Per soddisfare le esigenze dell'odierna produzione di video verticali, RS 3 Mini è dotato di una piastra a sgancio rapido a doppio strato di nuova concezione. Innestando la piastra a sgancio rapido al braccio verticale, è possibile ottenere riprese verticali senza la necessità di accessori aggiuntivi, e l'angolo di rotazione dello stabilizzatore non sarà limitato rispetto alla tradizionale modalità verticale. Contenuti video per i social media potranno dunque essere girati con estrema facilità. RS 3 Mini presenta anche una piastra superiore con una nuova guida di posizionamento curva, che impedisce alla fotocamera di ruotare e allentarsi.



Stabilizzazione di III generazione

L'algoritmo di stabilizzazione di III generazione di DJI, presente anche su RS 3 Pro, è stato utilizzato su RS 3 Mini per fornire prestazioni eccezionali, sia che l'utente stia correndo, scattando da basse angolazioni o in modalità torcia. La stabilità dei contenuti durante le riprese è garantita e la stabilizzazione delle immagini di livello professionale può essere ottenuta indipendentemente dall'esperienza dell'utente. Quando gli utenti girano intorno a soggetti umani, RS 3 Mini otterrà movimenti della fotocamera ultra fluidi. Gli utenti non dovranno prestare troppa attenzione al ritmo e al gioco di gambe, poiché RS 3 Mini può seguire costantemente i soggetti e passare da un’angolazione alta a una bassa per una gamma di riprese ancora più diversificata. Le immagini dinamiche con rotazione a 360° offrono un forte impatto visivo e riprese accattivanti.



Collegamento ultra pratico

La funzione Otturatore attivabile con Bluetooth supporta il collegamento con la maggior parte delle fotocamere mirrorless attualmente sul mercato. Dopo il collegamento iniziale, la fotocamera sarà automaticamente pronta per riprendere una volta accesa, e gli utenti potranno controllare le funzioni di registrazione video e acquisizione foto direttamente tramite il pulsante di registrazione sullo stabilizzatore, consentendo loro di concentrarsi immediatamente sulle riprese. Quando si utilizza una fotocamera Sony con un obiettivo digitale supportato, è anche possibile controllare lo zoom ottico o digitale dell'obiettivo direttamente tramite la rotella anteriore, eliminando la necessità di un cavo di controllo della fotocamera.

Controlli a portata di mano

Per garantire un pratico controllo, sono disponibili e facilmente raggiungibili con una sola mano un touchscreen a colori da 1,4 pollici, il pulsante M-mode per selezionare le modalità di stabilizzazione personalizzate e una rotella anteriore per la messa a fuoco.



Accessori in abbondanza

Dotato di un comodo attacco NATO per un aggancio/sgancio rapido sul lato del corpo, RS 3 Mini offre più opzioni di ripresa permettendo il collegamento di vari accessori come l’Impugnatura a maniglia di DJI, luci ausiliarie esterne o microfoni.

Potenza per tutto il giorno

L'impugnatura con batteria integrata di RS 3 Mini fornisce fino a 10 ore di autonomia, sufficiente per un’intera giornata di riprese. Supporta la ricarica durante l'uso e può essere ricaricata completamente in sole 2,5 ore[1]



Ottieni il massimo con l'app Ronin

L'app Ronin ha una vasta gamma di funzioni intelligenti per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dalle proprie creazioni.

Timelapse : un breve timelapse durante un viaggio è ideale come apertura o come filmato di transizione per chiunque desideri raccontare la storia di un viaggio.

Tracciamento : imposta lo stabilizzatore per spostarsi lungo 10 punti (massimo) preimpostati, ottenendo un video dinamico incredibile.

Panorama: potenzia il campo visivo della fotocamera con una foto panoramica che mostra l'intero scenario davanti al fotografo/videomaker.

Prezzo e disponibilità

DJI RS 3 Mini sarà disponibile in pre-order a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati e su www.dji-store.it al prezzo di 389 €.







DJI Care Refresh

DJI Care Refresh è un piano di protezione completo per i prodotti DJI ed è ora disponibile per RS 3 Mini. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi usura naturale, impatti e i danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato.

DJI Care Refresh (Piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (Piano di 2 anni) include fino a 3 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono premi per un utilizzo sicuro, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita.



L’elenco delle fotocamere e degli obiettivi compatibili con DJI RS 3 Mini è disponibile qui: https://www.dji.com/it/ support/compatibility

RS 3 Mini per SkyPixel

DJI è entusiasta di vedere quali capolavori creativi verranno realizzati con RS 3 Mini. Visita SkyPixel per diventare un tester di prodotti e provare l'ultimo prodotto di DJI: DJI RS 3 Mini, prima di chiunque altro! Per informazioni più dettagliate, visita il

