Cuneo : incendio distrugge il caseificio Moris di Caraglio

Un grande incendio è divampato questa mattina (martedì 10 gennaio) presso il caseificio «Moris» di Caraglio, in frazione Paschera San Defendente. L'allarme è stato dato pochi minuti prima delle 7. Le fiamme hanno avvolto completamente la struttura, con copertura in legno, lungo la strada provinciale Caraglio-Busca. Un'enorme colonna di fumo nero si è alzata dalla zona ed è ancora visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e Busca sono al lavoro, nessun dipendente risulta ferito (in azienda lavorano in totale 50 persone tra aziende agricole e negozi). Le fiamme hanno devastato anche il punto vendita della struttura che ha una superficie di 700 mq. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Caraglio, sul posto è arrivata anche la sindaca Paola Falco.

A dare l'allarme sono stati i quattro casari che sono subito fuggiti. Per fortuna il vento era in direzione della strada mentre gli animali sono dall'altra parte. Il maxi incendio avrebbe avuto origine dalla sala macchine sul retro, gli impianti erano stati rifatti pochi mesi fa e sul tetto sono presenti molti pannelli fotovoltaici.

Il caseificio della famiglia di Franco Morisiasco si trova nelle immediate vicinanze di un allevamento di oltre 1200 bufale (non risulta al momento interessato dall'incendio). L'azienda, pluridecorata nei concorsi zootecnici anche con vittorie in concorsi nazionali, è specializzata nella produzione di mozzarelle e formaggi di bufala, con 11 punti vendita in Piemonte, Liguria e Lombardia.

