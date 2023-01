Al Gf Vip tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro è vero amore?

L'atteggiamento messo in atto dasta facendo discutere i tanti fan del Gf Vip, soprattutto per quanto riguardae quanto accaduto durante la notte all'interno del reality Mediaset. L'ex tronista ha infatti offerto a Dana Saber di dormire accanto a lui e la modella, durante la notte, è rimasta quasi completamente nuda facendo andare su tutte le furie Wilma con lei. Fu lì che Goich parlò dei sentimenti e della questione del suo "i" per Dal Moro... sarà davvero vero amore?

Intanto staserà non avverrà nessuna eliminazione ma il pubblico deciderà chi tra Oriana Marzoli e Dana e Davide sarà il preferito della settimana. Un “merito” che garantirà l'immunità per l’eliminazione che avverrà nella prossima puntata prevista per la serata di lunedì 16 gennaio. Ma non finisce qui, perché il vincitore del Televoto deciderà chi tra gli altri due vip andrà in nomination.

