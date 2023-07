L'hotel di Cristiano Ronaldo è conneso con Cambium Networks

Il Pestana CR7 a Marrakech in Marocco è un nuovo hotel, situato sulla M Avenue, Avenue de la Menara, un'oasi di eleganza nell'atmosfera esotica di una delle città più emblematiche dell'Africa, alle porte del deserto. Situato vicino al centro storico della città, il nuovo Pestana CR7 Marrakech offre un livello di comfort eccezionale e un'atmosfera ispirata alle tradizioni marocchine, con spazi ampi, luminosi e romantici, perfetti per un soggiorno di lusso. Il Pestana CR7 Marrakech è il 4° hotel del marchio, dopo Funchal, Lisbona e Madrid.





Cristiano Ronaldo stesso lo ha definito "l'hotel più emozionante di tutti". Dispone di 174 camere, di cui l'80% suite e 2 ristoranti e offre anche una spa e un centro fitness, nonché di un business center con 5 sale completamente attrezzate che permette di organizzare riunioni di lavoro ed eventi professionali di ogni tipo. Il marchio Pestana CR7 è votato al comfort digitale assoluto ed è dotato delle più moderne tecnologie.



IT Hospitality Group , che realizzato l’infrastruttura IT dell’albergo, è presente in tutta l'Africa e il Medio Oriente con 13 uffici e centri servizi in Kenya, Egitto, Mauritius, Marocco, Sudafrica e Costa d'Avorio. IT Hospitality Group è l'unico integratore IT a offrire una copertura e un servizio pan-africani ai propri partner e clienti.



Il Pestana CR7 Marrakech è una struttura di alto livello e deve offrire ai suoi clienti tutti i servizi necessari per garantire la migliore accoglienza, il comfort e il benessere durante il loro soggiorno. Una delle principali esigenze dei residenti è naturalmente quella di disporre di una connessione Internet efficiente e affidabile. Oggi è essenziale offrire alle persone un accesso semplice ed efficiente alle loro applicazioni abituali per il tempo libero (social network, piattaforme di streaming, messaggistica). Anche gli spazi di lavoro e le sale riunioni devono consentire ai professionisti di connettersi alla propria azienda, ai clienti e ai partner in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza. È inoltre indispensabile che i visitatori, siano essi lavoratori o turisti, rimangano connessi senza interruzioni di servizio in qualsiasi punto del sito.



"Gli hotel sono un settore che conosciamo molto bene", afferma Olivier Hénnion, amministratore delegato di IT Hospitality Group. "Lavoriamo da molti anni con le principali catene alberghiere del continente africano. Abbiamo acquisito un'esperienza che ci permette di rispondere con precisione ai vincoli specifici di questo mercato, offrendo soluzioni di infrastruttura Wi-Fi collaudate e affidabili". Per soddisfare i requisiti del Pestana CR7, il team di IT Hospitality Group ha scelto le soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks . "Nelle camere e nelle suite sono stati installati circa 130 access point E430 W (Wall Plate), che forniscono la distribuzione Wi-Fi e IPTV. La hall, i corridoi, i ristoranti e il bar sono dotati di 40 AP E410, mentre le terrazze e l'area della piscina sono coperte da access point esterni E500", spiega Olivier Hénnion. Infine, le sale riunioni sono dotate di punti di accesso ad alta densità E600". L'intera soluzione è gestita attraverso la piattaforma cnMaestro.



"Per garantire un elevato livello di servizio tecnico mantenendo la vicinanza al cliente, abbiamo scelto di realizzare questo progetto con il nostro partner marocchino HPN", afferma Frédéric Van Lennep, MEA Business Development Director di IT Hospitality Group. "Prima di tutto, abbiamo effettuato un sopralluogo per definire con precisione la posizione dei punti di accesso e i modelli da distribuire. Questo sopralluogo è stato gestito dai team di HPN che hanno realizzato il cablaggio, l'infrastruttura LAN e l'installazione fisica degli access point.

Abbiamo poi configurato e installato l'infrastruttura.



Dopo una serie di test conclusivi, tra cui l'implementazione di un portale captive per le attività di marketing, il Pestana CR7 Marrakech è in funzione da quasi un anno. È stato uno dei primi hotel in Marocco a essere dotato di una soluzione Wi-Fi di Cambium Networks. "La crescita dell'area alberghiera di Marrakech ci permette di sperare che altre strutture si ispirino a questa esperienza per i loro progetti futuri", conclude Olivier Hénnion.



