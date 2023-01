10.000 euro da pagare dal Comune : Cade dall'altalena e si rompe un braccio

Una bambina è caduta dall'altalena e si è: il. Nel parco giochi di, in provincia di, non c'era la pavimentazione morbida prevista dalla legge. Per questo i genitori di una bambina che si è rotta un braccio dopo essere caduta da un'altalena, hanno chiesto e ottenuto dal Comune il(e da tutta la famiglia). Tutto è iniziato con una denuncia ai carabinieri e poi proseguita con un tentativo bonario, conclusosi dopo tre anni solo davanti al giudice di pace che ha stabilito un risarcimento di circa 10mila euro. Non è tutto, perché il parco giochi "" di Palombina è ancora privo di pavimentazione morbida: la speranza è che per evitare ulteriori incidenti e possibili contestazioni, quella parte del parco venga messa in sicurezza.

Altre News per: europagarecomunecadedallaltalenarompe