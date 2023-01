I migliori film di Natale con Christian De Sica e Massimo Boldi

Il periodo dell’anno in cui viene maggiormente da andare al cinema o stare di fronte alla televisione? Vi rispondiamo con un’altra domanda: se lo domandaste al popolare attore, regista e showman Christian De Sica secondo voi cosa vi risponderebbe? Il Natale naturalmente!

L'Italia si distingue dagli altri Paesi per un fenomeno particolare in tal senso, spesso al centro delle cronache dedicate allo spettacolo. Stiamo parlando dei cinepanettoni, un genere unico, tipico del Belpaese.

Il dizionario Treccani definisce pertanto il cinepanettone in questo modo, ovvero “Il film di Natale, lo spettacolo cinematografico popolare per antonomasia”.

La coppia poker d’assi è ormai da tempo considerata una in particolare, attorno alla quale ruotano periodicamente attori e personaggi diversi, tanto esilaranti quanto divertenti. Si tratta del duo comico che vede accanto a De Sica un altro attore dalla verve spesso sottovalutata, Massimo Boldi.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sui migliori film di Natale che hanno come protagonisti questi attori capaci di vivere e farci vivere mille avventure. Rigorosamente a Natale, naturalmente.

Cinepanettone, un fenomeno italiano

C'è chi è intento a preparare gli addobbi del Natale e chi invece preferisce andare al cinema oppure a fare acquisti.

Ma torniamo al nostro buonissimo panettone natalizio di stampo cinematografico, partendo dalla base, ovvero domandandoci quali sono le caratteristiche del cinepanettone. All’interno del genere troviamo proprio le commedie Made in Italy che vengono mandate in sala in occasione delle Festività del Natale.

Il tratto distintivo è una comicità ripetitiva, rozza, a tratti surreale e persino demenziale. Agli italiani piace molto, come confermano gli ottimi incassi al botteghino: un fattore che ne ha assicurato la continuità.

I registi più affermati nel genere? Ve ne citiamo 3: Carlo Vanzina, Enrico Oldoini e Neri Parenti.

Gli attori più apprezzati dal pubblico sono invece Massimo Boldi e Christian De Sica, i quali hanno cominciato il loro sodalizio artistico nel 1985, mentre il primo cinepanettone, sul quale ci soffermeremo a breve, è uscito nel 1983: Vacanze di Natale.

Una partnership giunta alla fine nel 2006 in seguito a una lite sulla quale sono state dette tante verità. Oggi vogliamo rendere un omaggio a questa coppia del cinema nostrano, con una carrellata dei loro cinepanettoni più divertenti.

Vacanze di Natale : il primo cinepanettone

Il primissimo cinepanettone, uscito nel 1983 per la regia di Carlo Vanzina, protagonisti Christian De Sica e Jerry Calà. Si tratta di una variazione di un’altra pellicola, anch’essa campione d’incassi, nelle sale l’anno precedente, la quale racconta di un’estate in Versilia: Sapore di Mare.

Un cast di eccezione, troviamo anche una bellissima Stefania Sandrelli, Claudio Amendola e Guido Nicheli, ancora molto amata dagli estimatori del genere.

I pompieri : l’inizio di un sodalizio vincente

È il 1985 quando esce questa commedia di Neri Parenti che vede insieme per la prima volta Boldi e De Sica, con attori tra cui spiccano Lino Banfi, Paolo Villaggio, Andrea Roncato e Ricky Tognazzi.

Sono i pompieri più assurdi e divertenti che il cinema italiano abbia mai visto, a cui capitano le vicende più improbabili e surreali. La struttura è semplice, il risultato piuttosto spassoso. Uno dei film comici tra i più popolari degli anni Ottanta.

Paparazzi : lo spettacolo in primo piano

Ancora Neri Parenti ma tredici anni dopo. A fare da spalla a Boldi e De Sica troviamo Nino D’Angelo e il divo Diego Abatantuono. La trama è incentrata su un’agenzia di paparazzi, la Magica Press, con sede a Roma.

Una pellicola ricca di gag e dalla trama piuttosto fittizia, all’interno della quale fanno la loro comparsa diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Claudio Lippi, personaggio mai dimenticato della tv. Una film dal ritmo incalzante e dalle battute azzeccate. Merito anche di una complicità che vede interpreti tra loro più affiatati che mai.

E per concludere…

Concludiamo con ben due cinepanettoni campioni di incassi. Il primo è del 2002 ed è Natale sul Nilo. Come suggerisce il titolo l’ambientazione è in Egitto, la trama alquanto semplice, al centro della quale troviamo una comicità piuttosto trash.

Nota di colore: c’è un personaggio interpretato da Francesco Salvi. La regia? Anche in questo caso è nelle mani di Neri Parenti.

L’ultimo film che va a porre fine a questa nostra carrellata è invece Vacanze di Natale 2000, realizzato nel 2000 per la regia di un altro re dei cinepanettoni: Carlo Vanzina. Un nostalgico ritorno al passato, con De Sica che veste i panni dell’avvocato Covelli interpretato nel film precedente da Riccardo Garrone.

Una pellicola che fa comunque il suo dovere, con una comicità sobria e divertente. Proprio come vuole il cinepanettone, diventato un classico del cinema italiano.

