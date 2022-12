Gli addobbi natalizi più originali per questo Natale

Ricreare l’atmosfera natalizia attraverso addobbi natalizi originali non è affatto un’impresa semplice. Spesso ci limitiamo semplicemente a rispolverare le solite decorazioni che da anni accatastiamo in soffitta. Se quest’anno vuoi però distinguerti con idee nuove e dare un tocco personale alla tua casa, sei nel posto giusto: leggendo quest’articolo, scoprirai quali sono gli addobbi più originali e in trend per questo Natale.

Idee per addobbi natalizi particolari

Tra le decorazioni natalizie più particolari non possono certo mancare gli addobbi personalizzati: tra i più gettonati, vi sono senz’altro le palline personalizzabili, acquistabili anche come idee regalo.

Se invece avete voglia di sbizzarrirvi con la fantasia, allora gli addobbi natalizi fai da te sono ciò che fa al caso vostro. Tra le soluzioni più eleganti troviamo l’uncinetto e il bricolage: entrambe queste due tecniche creative vi consentiranno di personalizzare l’ambiente domestico a vostro piacimento e lasceranno tutti i vostri ospiti a bocca aperta. Non abbiate il timore che si tratti di attività complesse: esistono molti tutorial in rete, anche per principianti, che vi guideranno passo dopo passo nella realizzazione del vostro manufatto.

Nel caso in cui abbiate bambini e vogliate condividere insieme a loro la decorazione della casa, potete realizzare addobbi in carta o feltro, da appendere alle finestre o al soffitto: si tratta anche in questo caso di soluzioni alla portata di tutti, anche dei più piccini. Un’idea ancora più originale consiste nel realizzare origami natalizi: la fusione della tradizione orientale con l’atmosfera natalizia conferirà un tocco unico alle vostre tavole.

Gli addobbi natalizi più originali per l’albero

Tra i protagonisti assoluti della casa nel periodo natalizio c’è senza dubbio l’albero: tuttavia, trovare addobbi natalizi originali per decorarlo può non essere così scontato.

Un’idea perfetta se avete bambini è il trenino elettrico per l’albero: se ne trovano moltissimi sui siti per acquisti online e la fascia di prezzo va dai 10 euro circa per i più semplici fino ad arrivare a 50 euro per i più elaborati.

Se invece non avete bambini in casa, un’idea pratica e geniale consiste nel decorare il vostro albero con delle palline alcoliche: non solo avrete degli addobbi natalizi decisamente inusuali, ma potrete anche sfruttarle per la sera di Capodanno con gli amici.

Decorazioni natalizie originali per la casa

Se vi state chiedendo come dare un tocco di personalità all’arredamento della vostra casa attraverso delle decorazioni natalizie originali, niente paura. Esistono diversi modi per rendere unico ed elegante il vostro ambiente: potreste per esempio ispirarvi allo stile provenzale, scegliendo oggetti d’arredamento dai colori tenui, magari abbinati ad un albero di Natale bianco.

Per l’esterno potete invece ispirarvi allo stile americano: maxi-palle colorate ai lati della porta e bastoncini di zucchero lungo il vialetto di casa fanno al caso vostro, se amate le decorazioni appariscenti.

Prima di qualunque acquisto, vi consigliamo sempre di consultare le recensioni di coloro che hanno già comprato il prodotto, per poter fare la scelta più adatta alle vostre esigenze.

