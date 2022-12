Affrettati per le ultime offerte NVIDIA, pensate per chi non ha ancora trovato il regalo perfetto!

Ansia da regali last minute? Niente paura, ci pensa NVIDIA con le speciali promozioni su laptop, PC desktop e schede grafiche

Mancano solo 48 ore a Natale ed anche per i più ritardatari nella corsa ai regali, NVIDIA ha pensato ad imperdibili offerte last minute: laptop, PC Desktop e schede grafiche per vivere al meglio la tua esperienza gaming, a partire proprio dai prossimi momenti vissuti in famiglia. Sono gli ultimi metri di gara a fare la differenza quindi diamo ufficialmente il via al tour de force per trovare i regali mancanti!

GPU ASUS DUAL-RTX3060-012G-V2 disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 419,99€

GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB : disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 779,9 9€

GPU ASUS GeForce Dual RTX 3060 OC V2 LHR : disponibile presso Next – al prezzo di 389,90€

GPU INNO3D GeForce Dual RTX 4080 ICHILL X3 16G DLSS 3 : disponibile presso AK Informatica – al prezzo di 1.499€

GPU PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming VERTO Edition 16G DLSS 3: disponibile presso AK Informatica – al prezzo di 1.499€

GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OCV1 8G LHR: disponibile presso AK Informatica – al prezzo di 549€

PC Desktop ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF 08G LHR: disponibile presso Drako – al prezzo di 799€

PC Desktop ASUS Strix G15CF- 51240F088W: disponibile presso Mediaworld - al prezzo di 1.439,99€

PC Desktop MSI MPG Trident AS 12TG-095IT: disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 1.469,99€

Laptop HP VICTUS 16-E0042NL: disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 786,80€

Laptop HP VICTUS 16-D0038NL: disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 1.065,47€

Laptop ACER ASPIRE 7 A715- 51G-50FF: disponibile presso Mediaworld – al prezzo di 799,99€

Laptop GYGABYTE G5 MD-51T123SO: disponibile presso Next – al prezzo di 799,90€

HP Victus Gaming 15- fa0028nl: disponibile presso Unieuro –al prezzo di 824,20€

