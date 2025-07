Al via le offerte estive sulla serie realme GT 7

Promozioni valide fino ad agosto presso i principali rivenditori sui due modelli della serie GT 7, noti per autonomia, prestazioni e design innovativo

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive sulla recente serie realme GT 7 con ribassi imperdibili presso principali rivenditori locali: Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony. I prezzi promozionali saranno soggetti alle disponibilità dei singoli rivenditori consultabili sui rispettivi siti web.

Leggi anche Prime Day Anker: offerte già attive con sconti fino al 49% su caricabatterie, auricolari, videocamere e robot aspirapolvere

A partire da oggi e fino al 31 luglio , il realme GT 7 nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è proposto in un’offerta bundle esclusiva a 699,99 euro , che include in regalo lo smartwatch Watch S2 , con un risparmio rispetto al prezzo originale di 799,99 euro. Questa promozione permette di ottenere un pacchetto completo che unisce un dispositivo potente e versatile con un accessorio smart ideale per monitorare attività e notifiche.

Parallelamente, il realme GT 7T nella configurazione da 12+512 GB è disponibile a 599,99 euro , con un ulteriore vantaggio rappresentato da un cashback di 100 euro valido fino al 17 agosto 2025 , riducendo così il costo effettivo a 499,99 euro . Questa offerta rende il GT 7T una scelta particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo con ottime prestazioni, grande autonomia grazie alla batteria da 7.000 mAh e un prezzo competitivo, mantenendo un equilibrio ideale tra qualità e convenienza.

La serie realme GT 7 si distingue per la combinazione di prestazioni elevate, autonomia straordinaria e design innovativo. Il realme GT 7, il “ Flagship Killer del 2025 ”, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400e , realizzato con processo a 4 nm da TSMC, che lo colloca tra i primi tre smartphone Android per prestazioni. La sua batteria titanica da 7.000 mAh, abbinata alla ricarica ultrarapida da 120 W, consente di raggiungere il 50% di carica in soli 14 minuti e una ricarica completa in 40 minuti, mentre la tecnologia Smart Bypass minimizza il calore e prolunga la durata della batteria. Il GT 7 è il primo smartphone in Europa a ottenere la certificazione TÜV Rheinland per le batterie. Dal punto di vista del design, è dotato del primo pannello posteriore al mondo in grafene IceSense , che garantisce un’eccellente dissipazione termica e una piacevole sensazione al tatto.

Il realme GT 7T, invece, è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8400-MAX , che assicura prestazioni e efficienza ai vertici del segmento. Condivide la batteria da 7.000 mAh e la ricarica rapida a 120 W del GT 7, oltre al pannello IceSense in grafene e alla tecnologia AI Planner, che insieme offrono un’eccezionale durata della batteria, gestione termica ottimale e un’esperienza d’uso focalizzata sull’efficienza.

Questi smartphone rappresentano una proposta competitiva nel segmento medio-alto , con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla qualità fotografica e al design raffinato.

A partire da oggi fino al 17 agosto 2025 su realme GT 7T, sarà attiva la campagna promozionale di cashback "realme ti premia".

I modelli coinvolti sono disponibili nelle colorazioni Ice Sense Blue, Ice Sense Black, Ice Sense Yellow . Per ogni prodotto acquistato si potrà ottenere un rimborso di 100 euro , con un massimo di due prodotti per persona; la richiesta di rimborso potrà essere registrata entro il 7 settembre 2025.