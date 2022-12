Offerte di The Sims 4

Per le festività natalizie, The Sims 4 offre ai giocatori una serie di offerte speciali! Non c'è mai stato un momento migliore per acquistare i contenuti del gioco, perché i Simmers possono ricevere gli sconti più consistenti di sempre. Per ulteriori dettagli, vedere di seguito.

Approfittate dei prezzi più bassi della stagione, tra cui:

55% di sconto sui vostri pacchetti di espansione preferiti

30% di sconto sui divertenti Game Pack

30% di sconto sugli eccitanti Stuff Pack

Inoltre, i Simmers possono usufruire di uno sconto del 25% sui pacchetti più recenti di The Sims 4, come ad esempio:

Pacchetto di espansione High School Years

Pacchetto di gioco Werewolves

Pacchetto di gioco My Wedding Stories

I saldi sono disponibili solo per un periodo limitato su alcune piattaforme:

Dal 16 dicembre al 2 gennaio su Xbox

Dal 21 dicembre al 6 gennaio su PlayStation 4

Dal 22 dicembre al 5 gennaio su Steam

Dal 22 dicembre al 10 gennaio su Origin

