Annunciata la roadmap del 2023 di World of Warcraft!

Gli avventurieri e le avventuriere di Azeroth potranno aspettarsi un sacco di cose nel 2023, ora che il team di sviluppo ha rivelato i piani per il prossimo anno in un nuovo aggiornamento che fornisce tutti i dettagli sul futuro di Dragonflight: https://worldofwarcraft.com/ it-it/news/23897170/ dragonflight-nel-2023-la- strada-che-ti-attende

Nel blog, la produttrice esecutiva di, ci racconta cosa riserva il futuro a tutti i giocatori conche usciranno per tutto il 2023! Il primo di quegli aggiornamenti è proprio dietro l'angolo e porterà nel gioco l'atteso Emporio , nuove opzioni di trasmogrificazione per equipaggiamenti bianchi e grigi, e contenuti aggiuntivi per il mondo previsti per l'inizio dell'anno prossimo, disponibili subito per il test nel reame di test pubblico . Leggi il blog per tutti i dettagli!

