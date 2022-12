Sonia Bruganelli al Gf Vip : la miniborsa Hermès da 40mila euro

ha sfoggiato durante l'ultima puntata del Gf Vip unache non è passata inosservata, soprattutto per le sue dimensioni. L'opinionista ha conservato laper tutta la puntata: si tratta, infatti, di un costosissimo accessorio firmato

Ad attirare la sua attenzione Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di commentare l'oggetto in diretta televisiva durante il reality. La minibag di Hermès sfoggiata in atelier è un oggetto davvero esclusivo ed è uno dei pezzi più famosi della maison francese: è una Kelly verde scuro di 20 centimetri dalla forma trapezoidale. E costa circa 40mila euro e bisogna aspettare qualche anno per averlo. Dopo i primi saluti in studio, Alfonso Signorini ha concentrato la sua attenzione sull'oggetto sfoggiato da Sonia Bruganelli: «Non so se Pollacci riuscirà a riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una mini bag di Hermes, diciamo. Come l'hai preso? Sai che ci vogliono due anni di prenotazioni per averlo. Sembra la borsetta delle bambole», ha commentato il conduttore.

Sonia Bruganelli ha dichiarato ironicamente che si trattava di un regalo del marito, Paolo Bonolis: «Ho fatto una specie di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per bambine e ha pensato che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso», ha commentato.

