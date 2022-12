Foto di cu ... Chiara Ferragni super sexy

Ormai il fenomenonon si ferma. L'imprenditrice digitale pubblica spesso foto di lei in, così da scatenare i suoi follower. Questa volta Chiara ha scelto un outfit rosso di Intimissimi, in pendant con il Natale. E in questi "abiti" ha pubblicato diversi post, in varie pose hot: prima davanti allo specchio, poi seduta sul letto e poi, ancora, un video in cui mostra ai fan ogni dettaglio dell'outfit. Ma se da una parte c'è chi approva la provocante moglie di Fedez, dall'altra c'è chi la critica. E tra i vari commenti negativi, Chiara ha voluto rispondere personalmente ad uno in particolare: "Tuo marito lo sa?" chiede un utente su Tiktok, e Chiara risponde: "Certo che sa e non poteva dirmi niente perché è mio marito, non il mio padrone". E non solo. L'influencer scrive sul video: «Sono sempre piena di commenti sessisti su Tiktok» a corredo della story in cui replica agli haters.

