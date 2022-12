Set LEGO Jurassic World Recensione

Oggi vi parlo di due set Lego ispirati al mondo di Jurassic World. I set in questione sono Jurassic World #76944 La fuga del T.rex e Jurassic World #76947 Quetzalcoatlus agguato aereo. Un po' di storia LEGO. L'azienda (danese) è stata fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen ma solo nel 1958 i matoncini assunsero la particolare forma che conosciamo oggi. Il nome venne ideato nel 1934 dall'unione delle parole danesi "leg godt" che significa "gioca bene". Oggi The Lego Group (per fatturato) è la maggiore azienda produttrice di giocattoli al mondo.



I dueJurassic World arrivano con degli imballaggi di qualità composti da carta e cartone riciclabili, mentre le confezioni che contengono i mattoncini sono ancora in plastica. Lego ha annunciato che entro il 2030 sostituirà queste buste in plastica con dei sacchetti di carta riciclabili certificati dal. All'interno delle buste si trovano i mattoncini che andranno a comporre i set. Nella scatola sono presenti anche i manualei d'istuzioni che aiuteranno i bambini nell'assemblaggio. Infatti, sulle scatole si legge un 4+ e 7+ per quanto riguarda l'età suggerita. Sia Jurassic World La fuga del T.rex che Jurassic World Quetzalcoatlus agguato aereo hanno componenti di qualità e soddisfano i rigorosi standard diglobali.

A differenza di altri set, che sono dei veri e propri diorama, questi sono dedicati a un pubblico di bambini, quindi, sono progettati per giocarci e sono più semplici da assemblare. Difatti, tutti i set usano modelli dotati diche consente ai bambini più piccoli di costruire da soli o con un minimo aiuto da parte di un adulto o fratello maggiore. I playset sono bellissimi e offrono ore di divertimento in famiglia. Non a caso sono stati sviluppati su misura in modo che anche ipiù piccoli possano costruire divertendosi. Le istruzioni sono dettagliate e stampate a colori; volendo sono anche disponibili tramite l’Lego Building Instructions disponibile per Android e iOS. Per scaricarla basterà scansionare il codicesul libretto d'istruzioni all'interno dei set. Nell'App sono migliaia di libretti d'istruzioni Lego. Basterà trovare quelle corrispondente al set e scaricala all'istante. Inoltre, vi sono anche istruzioni per costruire inche permetteranno di ruotare e ingrandire il modello da assemblare.

IlLa fuga del T.rex 4+ è composto da 140 pezzi con l’eliporto che misura 15 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 6 cm di profondità, mentre ilè alto 11 cm. Sono presenti anche tre minifigure Lego; Owen Grady, Zia Rodriguez e una guardia forestale con elementi e accessori, tra cui une un tranquillante. Infine si trova anche un garage, un buggy e un recinto distruttibile. Tutto è studiato per permettere ai più piccoli di ricreare una scena dove il T.rex distrugge il recinto viene catturato e trasportato dall'elicottero. Il set può essere portato ovunque grazie alle sue contenute dimensioni e ai pochiper assemblarlo.

IlQuetzalcoatlus agguato aereo 7+ è composto da 306 pezzi con l’aeroplano che misura 9 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza, mentre il Quetzalcoatlus misura 29 cm di larghezza e presenta ali snodabili e un becco a scatto. Sono presenti tre minifigure di Owen Grady,, Kayla Watts e uno pterosauro giocattolo. Vi sono anche degli accessori tra cui un estintore costruibile, gli elementi torcia e una chiave inglese. L'aereo ha delle eliche rotanti, una stiva apribile e uno spazio sufficiente a far salire, Claire Dearing e Kayla Watts. Inoltre i motori e gli altri pezzi sono studiati per rompersi sotto attacco. A differenza del set La fuga delquesto è un po' più grande e ha il doppio dei pezzi; ma anch'esso è stato progettato per inscenare un attacco all'aereo da parte del

I duesono davvero molto carini di presenza. Nelle foto sul sito del produttore sembrano più giocattolosi di quanto in realtà non sono. Davvero molto belle tutte le mini figure dei due playset con molti dettagli per su ciascun personaggio. Molto belli anche i veicoli con la possibilità di rompersi sotto gli attacchi ma anche di potersi facilmente ricostruire e permettere ai bambini di giocare all'infinito.

Jurassic World #76944 La fuga del T.rex e Jurassic World #76947 Quetzalcoatlus agguato aereo sono due playset veramente ben riusciti e adatti per tutti i. Sono facili da montare, hanno molti personaggi, e accessori con cui giocare e divertirsi per ore e ore. Se avete dei bambini dai quattro anni in su' per questoregalategli un set Lego Jurassic World.

