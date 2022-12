L'AGGIORNAMENTO BARONE ROSSO DI MARAUDERS È DISPONIBILE

Metti nel mirino il formidabile Barone rosso

e preparati a combattere con un nuovo trailer animato

Team17 e Small Impact Games hanno annunciato che "Barone rosso", il primo aggiornamento gratuito ai contenuti dello sparatutto hardcore Marauders, sarà disponibile a partire da oggi alle 18:00 su Steam. L'aggiornamento "Barone rosso" di Marauders, il primo ad aggiungere nuovi contenuti dal lancio in accesso anticipato su Steam dello scorso ottobre, introduce il primo boss del gioco, l'omonimo e leggendario pilota. Il Barone rosso è un asso dei duelli nello spazio e un esperto di combattimento in corpo a corpo della fazione dell'Impero centrale. La battaglia contro questo formidabile avversario metterà a dura prova i pirati spaziali dell'intera galassia. Per festeggiare l'arrivo dell'aggiornamento Barone rosso, Team17 e Small Impact Games hanno pubblicato un nuovissimo trailer animato che illustra la mitologia del gioco e le misteriose origini del letale aviatore: Marauders | Red Baron Update Trailer



Marauders è ambientato in una versione alternativa degli anni 90 in cui la Grande Guerra non si è mai conclusa, innescando uno sviluppo industriale senza fine che ha spinto molte persone a fuggire verso le stelle. Formando squadre di massimo quattro giocatori, potrai esplorare territori ostili, andare a caccia di bottino, creare nuovi equipaggiamenti o armi, e recuperare le risorse necessarie per la sopravvivenza.

Caratteristiche principali di Marauders Un'affascinante ambientazione fantascientifica: scopri un inospitale mondo in stile dieselpunk in cui la Terra è sull'orlo del collasso e l'unico modo per sopravvivere è combattere e saccheggiare attraverso il cosmo.

scopri un inospitale mondo in stile dieselpunk in cui la Terra è sull'orlo del collasso e l'unico modo per sopravvivere è combattere e saccheggiare attraverso il cosmo. Assalta, saccheggia e scappa: depreda i campi di battaglia dello spazio profondo e lanciati in pericolose razzie a caccia di oggetti preziosi. Se sopravvivrai, potrai guadagnare dalle spoglie del nemico.

depreda i campi di battaglia dello spazio profondo e lanciati in pericolose razzie a caccia di oggetti preziosi. Se sopravvivrai, potrai guadagnare dalle spoglie del nemico. Feroci combattimenti in prima persona: combatti in solitaria o con fino a tre altri giocatori per sopravvivere a intense sparatorie dalla balistica simulativa contro squadre nemiche e avversari controllati dall'IA.

combatti in solitaria o con fino a tre altri giocatori per sopravvivere a intense sparatorie dalla balistica simulativa contro squadre nemiche e avversari controllati dall'IA. PE ed equipaggiamenti persistenti: conserva i tuoi migliori equipaggiamenti da un match all'altro e installa modifiche sulle tue armi preferite, spendendo punti esperienza per sbloccare nuovi oggetti e aumentare le probabilità di sopravvivenza.

conserva i tuoi migliori equipaggiamenti da un match all'altro e installa modifiche sulle tue armi preferite, spendendo punti esperienza per sbloccare nuovi oggetti e aumentare le probabilità di sopravvivenza. Astronavi potenziabili ed esplosivi duelli nello spazio: potenzia gli armamenti della tua astronave, crea nuovi velivoli con materiali di recupero o conquista con la forza il mezzo di un nemico.

