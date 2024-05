Starfield | Aggiornamento di maggio Disponibile

Nuove funzionalità, mappa e interfaccia migliorate e altro ancora

L’ultimo aggiornamento per Starfield è disponibile oggi e introduce nuove funzionalità e miglioramenti all’esperienza di gioco complessiva. Ci sono mappe di superficie dettagliate, nuove opzioni per la difficoltà, maggiore flessibilità per la personalizzazione della nave, nuove impostazioni di visualizzazione per Xbox Series X e tanto altro ancora.

Guardate l’aggiornamento degli sviluppatori per saperne di più:

https://www.youtube.com/watch?v=QYkrXBWLViw

Mappe di superficie migliorateLe mappe migliorate sostituiscono i punti in superficie con segni sul terreno. Questi segni, combinati con i punti di interesse visivi sulla mappa, rendono più semplici la navigazione e l’individuazione dei posti.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi indicatori che mostrano la posizione dei commercianti nelle principali città. Ognuno di questi funge anche da destinazione per il viaggio rapido. I giocatori possono dirigersi immediatamente sul posto tramite lo scanner o dalla mappa di superficie.

Nuove opzioni di giocoIl nuovo aggiornamento offre inoltre ai giocatori maggiore libertà e flessibilità per personalizzare l’esperienza di gioco. Ora è possibile modificare i crediti dei commercianti e la capacità di carico e di accedere alla stiva della nave da qualsiasi posizione attraverso l’inventario del giocatore. Per i giocatori che desiderano mettere a punto la difficoltà abbiamo aggiunto nuove funzionalità di sopravvivenza, come la regolazione degli effetti del cibo e dei pericoli ambientali, nonché delle impostazioni di combattimento per rendere gli scontri nello spazio più difficili e il combattimento a piedi più facile. Infine, ora c’è una nuova difficoltà Estrema, ancora più dura di Molto difficile.

Queste impostazioni si possono regolare per definire lo stile di gioco preferito.

Nuovi strumenti per la personalizzazione degli interni delle naviIn Starfield, la nave del giocatore è casa. L’aggiornamento di maggio amplia la personalizzazione degli interni delle navi. Ci sono anche nuovi moduli hab completamente vuoti che permetteranno di iniziare la decorazione della propria nave da zero con più aperture disponibili per le porte.

Opzioni per il display su Xbox Series XI giocatori su Xbox Series X ora possono scegliere se dare priorità alla qualità visiva o alle prestazioni.

Per ognuna di queste opzioni si consiglia vivamente uno schermo con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 120 Hz o superiore.

Framerate desiderato: ora sui display VRR è possibile scegliere un framerate di 30, 40, 60 o Senza limite. Se non si dispone di un display VRR ad almeno 120hz, sarà comunque possibile selezionare fra 30 o 60. Se non disponete di uno schermo VRR, selezionare 60 potrebbe causare il tearing dello schermo.

Priorità: ora è possibile specificare una priorità fra Grafica o Prestazioni mentre il sistema cercherà di raggiungere l’obiettivo sul framerate. Se si sceglie un obiettivo framerate di 60 o superiore, consigliamo di scegliere l’opzione Prestazioni. Dare la priorità alla grafica mantiene la risoluzione massima, con dettagli completi per gli effetti speciali, l’illuminazione e le folle. Dare la priorità alle prestazioni riduce la risoluzione interna e i dettagli di effetti speciali, illuminazione e folle. Entrambe le modalità possono regolare dinamicamente la risoluzione interna quando le scene o l’azione lo richiedono.

V-Sync: è ora possibile attivare o disattivare il V-Sync. Disattivandolo, i fotogrammi di gioco vengono trattati separatamente dalla frequenza di aggiornamento del monitor e potrebbero verificarsi fenomeni di tearing dello schermo. Attivandolo, la frequenza dei fotogrammi viene sincronizzata con la frequenza di aggiornamento del monitor, evitando il tearing dello schermo ma limitando il numero di fotogrammi.

Ridefinizione dei Tratti nella Nuova Partita +

La rigiocabilità è un aspetto fondamentale dei giochi di Bethesda Game Studios, e in Starfield l’universo si apre ancora di più con la Nuova Partita +. Ora, dopo l’ingresso nell’Unità, i giocatori hanno l’opzione di modificare aspetto e Tratti. Questo offre l’opportunità di continuare a perfezionare visivamente i propri personaggi e di sperimentare stili di gioco diversi a ogni partita.

Miglioramenti alla fruibilità

Oltre alle principali novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio, ci saranno anche moltissimi miglioramenti alla fruibilità (o come si dice, alla qualità della vita), come la capacità di attivare o disattivare la telecamera durante i dialoghi. Ora sarà possibile guardare le scene di intermezzo dal punto di vista preferito. Nuove schede nei menu Contenitore e Scambio renderanno più facile vedere dove ci si trova quando si scorrono rapidamente i menu.

Uno sguardo al futuro

All’orizzonte ci sono alcune novità importanti, tra cui un veicolo terrestre per velocizzare l’esplorazione planetaria, il supporto ufficiale alle mod per Starfield e la gigantesca espansione Shattered Space. Restate sintonizzati nei prossimi mesi per ulteriori notizie!