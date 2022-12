Polaroid le idee regalo perfette per Natale

Gli speaker Bluetooth e le macchine fotografiche sono i must have per chi vuole davvero stupire. Fino a Natale sono disponibili ad un prezzo speciale sullo store di Nital.

Ogni anno è sempre la stessa storia. La ricerca del regalo che possa stupire parenti e amici non è mai semplice e si rischia di ridursi all’ultimo momento comprando cose inutili e poco originali.

Per colpire nel segno con qualcosa che sicuramente non rientrerà nella lista dei “regali riciclati”, ci sono i coloratissimi gli speaker Bluetooth e le macchine fotografiche di Polaroid.

A tutta musica con Polaroid Music

I nuovi quattro vivaci diffusori Bluetooth hanno segnato l’ingresso dell'azienda nel mondo audio. Il loro design retro-futuristico è il plus che conquisterà chi li troverà sotto l’albero: un pulsante rosso di accensione ricorda quello di scatto della leggendaria macchina fotografica, mentre le forme arrotondate si ispirano all’obiettivo. Sono giocosi, colorati, belli da vedere e divertenti: si va dal più piccolo e portatile Polaroid P1, all’indossabile Polaroid P2, a Polaroid P3 simile a una radio anni ’80, fino al più potente Polaroid P4. Ciascun dispositivo è legato all’app dedicata Polaroid Music tramite la quale si possono scegliere le piattaforme streaming musicali preferite, oltre ad accedere a Polaroid Radio, l’altra grande novità del brand che consente di accedere a cinque stazioni FM gratuite in continua evoluzione, senza pubblicità.



Le foto ricordo più belle hanno il sapore vintage

In un modo 100% digitale, le macchine fotografiche Polaroid rappresentano ancora dei gioielli dal gusto retrò che riescono ad affascinare tutte le generazioni. Tra i tanti modelli sul mercato, 3 in particolare sono degni di nota.

Per i più giovani, la scelta perfetta è Polaroid Go, che con i suoi soli 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 cm di altezza, è la macchina istantanea analogica più piccola del mondo e può essere portata comodamente in borsa o nello zaino, per essere pronta all’uso durante una serata in compagnia o una gita fuori porta. Inoltre, il dispositivo incorpora uno specchio per i selfie, un sistema di autoscatto, un flash integrato e una modalità di doppia esposizione per catturare i momenti più divertenti.



Per chi ama la foto stampata ma non riesce proprio a rinunciare allo smartphone, la soluzione è Polaroid Lab, soluzione ideale per stampare le foto scattate con cellulare nel celebre formato quadrato analogico “Polaroid”. Basta scaricare l’app dedicata, selezionare l’immagine che si desidera stampare dall’archivio fotografico e poggiare lo schermo sul piano d’appoggio nero. Premendo il pulsante, in pochi secondi sarà eseguita una scansione e sarà possibile stampare l’immagine.

I più nostalgici del genere analogico, invece, rimarranno a bocca aperta con Polaroid Now. Il sistema autofocus del dispositivo consente di immortalare realisticamente i soggetti, così da poter rivivere i ricordi nel tempo con colori nitidi e vividi. Grazie al sistema a doppia esposizione è possibile unire due inquadrature diverse in una sola immagine, mentre l’accurato flash integrato permette di scattare anche in condizioni di luce poco favorevoli. Infine, la batteria a lunga durata garantisce un uso prolungato nel corso della giornata.

Prezzi e disponibilità

I prodotti Polaroid sono distribuiti in Italia da Nital.

Gli speaker sono disponibili ai seguenti prezzi al pubblico:

P1 – 59,99 euro

P2 – 129,99 euro

P3 – 189.99 euro

P4 – 289,99 euro

Per quanto riguarda i prodotti imaging, invece, i prezzi al pubblico sono:

Polaroid Go: 119.99 euro

Polaroid Lab: 129.99 euro

Polaroid Now: 129.99 euro

Attualmente, sullo store Nital.it/polaroid su molti prodotti è applicata un’offerta speciale, valida fino a Natale, per acquistarli a prezzi vantaggiosi.

Altre News per: polaroidideeregaloperfettenatale