Polaroid x MoMA: l'arte di ieri per ispirare la creatività di oggi

Polaroid e il Museum of Modern Art (MoMA) di New York sono entusiasti di annunciare il lancio di una fotocamera istantanea Polaroid Now Generation 3 e di una pellicola i-Type in edizione limitata, frutto di un'esclusiva collaborazione che fonde arte e fotografia iconica. Questa partnership celebra l'innovazione e il design di entrambe le realtà, portando sul mercato un pezzo da collezione destinato a catturare l'attenzione e a stuzzicare la creatività. La Polaroid Now Generation 3 Instant Camera — MoMA Edition si distingue per il suo accattivante colore blu monocromatico e un logo MoMA in carattere tipografico ben visibile sulla parte anteriore. Questo design unico trasforma la fotocamera non solo in uno strumento per creare ricordi, ma anche in un'opera d'arte a sé stante. "Siamo incredibilmente orgogliosi di questa collaborazione con il MoMA," ha dichiarato Polaroid. "Unire la nostra storia nella fotografia istantanea con la visione artistica del MoMA ci ha permesso di creare qualcosa di veramente speciale. La MoMA Edition non è solo una fotocamera, è una celebrazione della creatività e dell'espressione." Questa versione limitata dell’apprezzatissima instant camera Now Generation 3 (disponibile anche nelle versioni standard Now Generation 3 e Now+ Generation 3), offre la stessa affidabilità e facilità d'uso che gli appassionati di Polaroid conoscono e amano. A complemento della fotocamera, è stata rilasciata la Polaroid i-Type Color Film — MoMA Edition, una pellicola che promette di rendere le foto istantanee ancora più vivaci e uniche, e include cornici contrassegnate con il logo MoMA o citazioni di artisti presenti nella collezione del MoMA. "Questa collaborazione con Polaroid è una testimonianza del potere duraturo dell'arte e del design e della sua capacità di raggiungere un pubblico vasto," ha dichiarato MoMA. "Siamo lieti di offrire ai visitatori del nostro museo e agli amanti dell'arte un modo tangibile per connettersi con la propria creatività, immortalando i propri momenti con un pezzo di storia del design." La Polaroid Now Generation 3 Instant Camera — MoMA Edition è disponibile a partire da oggi al prezzo suggerito al pubblico di € 139,99. Il prezzo suggerito al pubblico della pellicola Polaroid i-Type Color Film — MoMA Edition è invece di € 21,99.

