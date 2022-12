Hunt: Showdown - Arriva il nuovo evento live “Devil's Moon”

Trale principali caratteristiche dell'evento live Devil'sMoon:

Inferno

"Inferno"arriva per la prima volta nel Bayou. Inferno sarà disponibile soloin determinati giorni e mappe di Hunt:Showdown.Questa condizione speciale aggiunge ancora più di pericolo efrenesia all'interno del gioco, per sopravvivere i giocatori dovrannofarsi strada attraverso un inferno di fiamme e uscirne vittoriosi. Sfide

Igiocatori potranno ottenere Punti Evento grazie al nuovo sistema disfide. Ogni settimana sarà rilasciata una serie di nuove sfide e,per ogni attività completata, saranno assegnate delle stelle cheverranno poi convertite in Punti Evento. Patti

Igiocatori sceglieranno da che parte stare durante l'evento Devil'sMoon.Nel corso della storia dell'evento live, suddivisa in 15 capitoli, igiocatori potranno far aderire i propri Cacciatori a un patto. Cosìfacendo, i giocatori riceveranno diversi vantaggi basati sul propriostile di gioco. Alcuni Cacciatori riceveranno anche dei potenziamentiin termini di Punti Evento.

Ricompensee Battle Pass

Ilnuovo Battle Pass consente ai giocatori di sbloccare 51 oggettiattraverso 51 livelli, tra cui 2 nuovi cacciatori leggendari, 2pendenti per armi, 7 premi Blood Bond per un totale di 1000 BloodBond, 10 skin armi leggendarie e 7 tipi di munizioni personalizzate.Le ricompense includono i cacciatori leggendari "Ochenkov'sWidow"e "FalseSaint"e nuove armi tra cui il fucile bolt-action Springfield M1892 Krag, ilfucile a pompa LeMat Mark II e il fucile Martini-Henry IC1.

Negozioevento e DLC Inconcomitanza con l'evento live Devil'sMoonsarà lanciato il nuovo DLC "FrauPerchta"con un nuovo cacciatore leggendario e nuove armi leggendarie. Ilnuovo cacciatore Frau Perchta sarà disponibile in due varianti, unanovità assoluta per Hunt. Per celebrare le festività natalizie, ipreferiti torneranno nel negozio per tutta la durata dell'evento,insieme a una serie di nuovi gioielli per armi.