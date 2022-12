Un Natale sotto il segno di Bethesda

Il Natale si avvicina e anche quest’anno abbiamo pensato di segnalarmi una vasta scelta di articoli a tema videogioco che possono rappresentare un’idea originale per un regalo ad amici o parenti.

Eccovi qui di seguito qualche interessante proposta.

Articoli promozionali



noblechairs – Poltrona da gaming Nuka-Cola Quantum Edition di Fallout

noblechairs – Set di cuscini in memory foam di ESO

Justgeek – Statuetta di cacodemone

Displate – Mappa di Skyrim

Insertcoin – Felpa con cappuccio di DOOM

Bethesda Gear International – Replica dell’elsa del crogiolo di DOOM Eternal

Bethesda Gear International – Tazza Deathclaw di Fallout

Giochi del 2022

GHOSTWIRE: TOKYO

DEATHLOOP

FALLOUT 76: Il Pitt

THE ELDER SCROLLS ONLINE: HIGH ISLE

Giochi del 2023

REDFALL

STARFIELD

IT: https://www.drako.it/drako_ catalog/product_info.php? products_id=27685 € 459,90Che tu stia esplorando la Zona Contaminata o sia al sicuro a casa tua, non troverai un rinvigorente migliore della Quantum! Torna nel pieno delle energie con la Nuka-Cola Quantum Edition di noblechairs ICON, la prima edizione speciale dell’iconica poltrona da gioco e da ufficio. Il comfort della poltrona è ai massimi livelli, e la strepitosa combinazione di blu e viola esalterà la tua macchina da gioco a qualsiasi ora del giorno e della notte.IT: https://www.drako.it/drako_ catalog/product_info.php? products_id=25661 € 59,90Scopri un livello di comfort del tutto nuovo. Oltre all’ampio supporto per le vertebre lombari, gli splendidi ed esclusivi ricami sul cuscino cervicale e su quello lombare glorificano The Elder Scrolls Online in tutta la sua magnificenza. Sul cuscino cervicale è ricamato l’iconico Uroboro di ESO. Il set fa da perfetto complemento a qualsiasi modello di noblechairs al momento disponibile.€ 43,95Con la sua enorme bocca infernale, la statuetta ufficiale del cacodemone di DOOM è imprescindibile per qualsiasi collezionista ed è una riproduzione fedele dei demoni che appaiono in DOOM Eternal. Adorabile E mortale!Da € 39Esplora l’iconica mappa di Skyrim in questa originale riproduzione metallica da appendere. Il displate è un poster metallico unico nel suo genere ideato per immortalare le tue passioni. È robusto, durevole e può essere appeso grazie a una calamita, per non parlare del fatto è uno spettacolo per gli occhi!€ 47,91“...e coloro che assaggiarono il filo della sua spada lo chiamarono... DOOM SLAYER!”Lo Slayer è una macchina da guerra che pensa solo a una cosa: uccidere demoni. TUTTI I DEMONI. Rendi omaggio alla sua iconica armatura con stile scegliendo questa felpa con cappuccio semplice, elegante e completa di logo cucito sul davanti e di runa sul cappuccio.€ 149,99La replica dell’elsa del crogiolo di DOOM Eternal trasforma in realtà una super arma che il gioco descrive come “uno dei più misteriosi manufatti conosciuti dall’uomo”. Scolpito e dipinto fin nei minimi dettagli, questo pezzo da collezione di 30 centimetri vanta tutte le splendide caratteristiche della propria controparte nel gioco. Sul pomolo, sulla coccia e sulle guardie crociate sono incisi vari simboli, tra cui il Marchio dello Slayer.€ 25,99Questa tazza realizzata in 3D raffigura la testa di un deathclaw. Ha un’espressione intimidatoria: occhi gialli accesi e zanne scoperte. Le escrescenze ai lati non sono lì solo per bellezza: sono manici utili per trasportare più di 500 ml della bevanda che hai scelto, una quantità degna di un deathclaw!Non dimenticare che i giochi sono ottimi anche per riempire le calze natalizie! Ecco i titoli più importanti che abbiamo pubblicato l’anno scorso.è uno sbalorditivo gioco di azione e avventura di Shinji Mikami e Tango Gameworks. Immergiti nella Tokyo scaturita dalla fervida immaginazione di Tango (una spettacolare metropoli ricca di scorci ultramoderni, vicoli bui e splendidi templi antichi dal taglio soprannaturale che sorprenderà perfino chi conosce bene la città) e affronta una sinistra minaccia arcana con un intero arsenale di devastanti attacchi ultraterreni.è la pluripremiata sfida di Arkane Lyon per unire senza soluzione di continuità una modalità per giocatore singolo e una letale modalità multigiocatore. I giocatori sono i protagonisti della storia nei panni di Colt e dovranno dare la caccia ai bersagli sull’isola di Blackreef per spezzare il timeloop e conquistare la libertà. Ora disponibile su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass, il recente aggiornamento GOLDENLOOP diintroduce una miriade di nuovi contenuti di gioco su tutte le piattaforme, mentre gli aggiornamenti dal lancio iniziale includono una suite completa di opzioni di accessibilità, un potente editor in modalità Foto e numerose migliorie generali.è il nuovo importante aggiornamento di. Viaggia oltre i confini dell’Appalachia fino al, una cupa terra industriale desolata, paralizzata dal conflitto e afflitta dalle radiazioni. Il Pitt introduce una nuova trama incentrata su due fazioni in guerra: i combattenti per la libertà dell’Unione e la fazione di predoni assetati di potere dei Fanatici. Combatti con l’Unione per aiutarla a rivendicare la propria casa. Incontra i suoi leader eccentrici e meccanicamente abili, rivela i complessi legami che ci sono tra loro e scopri come la tossica terra contaminata del Pitt sta conducendo i suoi abitanti alla follia. I giocatori che si apprestano a entrare nell’universo di Fallout 76 e acquistano il gioco base ottengono accesso gratuito ae a tutte le espansioni precedenti.continua a espandersi con, un nuovo capitolo caratterizzato da un’intrigante storia principale da più di 30 ore, tantissime missioni secondarie, innumerevoli miglioramenti alle funzioni e, per la prima volta in assoluto, Tales of Tribute, un nuovo gioco di carte all’interno del mondo di ESO. High Isle rappresenta solo una parte dell’Eredità dei bretoni, un’avventura annuale interconnessa che si svolgerà nell’arco di quattro aggiornamenti: il pacchetto DLC dungeon Ascending Tides, High Isle, il pacchetto DLC dungeon Lost Depths e il DLC di storia Firesong.E molto altro è in programma per l’anno venturo, con l’arrivo di due nuovi titoli importanti!è lo sparatutto in prima persona cooperativo, a giocatore singolo e a mondo aperto di Arkane Austin, il pluripremiato team autore di Prey e Dishonored. In linea con la dedizione di Arkane a mondi accuratamente realizzati e a simulazioni coinvolgenti,infonde il gameplay caratteristico dello studio in questo dinamico sparatutto dalla spiccata componente narrativa. Redfall è un’autentica esperienza di Arkane ambientata in un mondo vivace che fonde il familiare con lo straordinario, ed è curata nei minimi dettagli dai magistrali progettisti dei livelli della stazione spaziale Talos I di Prey e della Dunwall di Dishonored.è il primo nuovo universo in 25 anni prodotto da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crei il personaggio che desideri ed esplori con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per svelare il più grande mistero dell’umanità.

