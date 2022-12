Regali Natale last minute? Via di abbonamenti: lettura, cibo e tanto altro

A corto di idee per i regali di Natale? Niente paura, ci pensano gli… Abbonamenti!





Il conto alla rovescia per il Natale è ormai iniziato ed è giunto il momento di pensare agli ultimi regali… Se anche voi siete stanchi di regalare “i classiconi” - sciarpa e cappellino di lana che fanno prudere la testa oppur-non-li-vogliamo, tazze con imbarazzanti stampe di renne natalizie che ad agosto è già “benvenuta ansia” e candele profumate dalle fragranze rigorosamente nauseabonde - perché non cambiare e scegliere un regalo su misura, come un abbonamento? Comodi, anche last-minute e con un minimo margine di rischio: insomma, la svolta del Natale!

E allora, per stupire i propri cari con un dono unico (ma che ne racchiude tanti!), spazio alle passioni, alla creatività e largo alle idee. Anche in materia di abbonamenti, del resto, ce n’è per tutti i gusti: da quelli per lettori appassionati e amanti della tecnologia, a quelli dedicati ai più golosi, fino a quelli per amici o parenti attenti ad ambiente e sostenibilità.

Ecco, quindi, una selezione degli abbonamenti più originali ed esclusivi da regalare quest'anno per un dono prezioso e fuori dall’ordinario:

1.Kobo Plus: il perfetto alleato durante le vacanze natalizie per gli appassionati di lettura

Dai romanzi di avventura e fantasia da ascoltare perfetti per i piccini, a libri di ricette per manicaretti adatti a tutti i livelli cucina, fino alle biografie e ai testi filosofici per i più acculturati della famiglia: con

Kobo Plus

, servizio di abbonamento mensile a ebook e audiobook firmato

Rakuten Kobo

, i contenuti sono davvero tantissimi. Grazie al

vasto catalogo “all-you-can-read” con titoli provenienti da tutto il mondo, è possibile accedervi in modo comodo e illimitato, anche mettendo in pausa la lettura o ascolto in corso per cominciare un’altra storia. Inoltre, l’app gratuita di Kobo offre funzioni di cui non si riuscirà più fare a meno, come la ripresa rapida della lettura anche tra dispositivi diversi, il comodissimo dizionario integrato che aiuta a comprendere anche testi più difficili, ma anche l’utilissimo strumento per evidenziare le frasi che più hanno lasciato un segno per leggerle in qualsiasi momento. Ne sono disponibili tre versioni:





Kobo Plus eBook: 9,99 € al mese

Kobo Plus eBook + Audio: 12,99 € al mese

Kobo Plus Audio: 9,99 € al mese





2.Cortilia: box in abbonamento per tutti i gusti per ricevere sempre una spesa sana, locale e sostenibile

Con Cortilia, spesa online smart, locale e sostenibile, potrete prendere i vostri commensali per la gola grazie a panettoni, pandori, creme spalmabili ed eccellenze enogastronomiche come la ‘nduja calabrese, il cotechino e le lenticchie. Registrandosi al sito www.cortilia.it o scaricando direttamente l’app dedicata è possibile fare i propri acquisti in modo smart. Grazie alla possibilità di scelta l’abbonamento a Cortilia può essere settimanale, quindicinale o mensile con la possibilità di aggiungere o sostituire prodotti a piacere. Sono disponibili varie proposte per diverse esigenze: cassette composte di frutta e/o verdura, forniture soltanto di carne, carne e formaggi, oppure la cassetta vegan o la mista che permette di assaporare prodotti diversi. In più, proposte tagliate su misura per ricorrenze e festività, per soddisfare qualsiasi tipo di necessità. L’abbonamento si può sospendere e cancellare senza alcun costo in ogni momento.

Box Cortilia: a partire da € 19,90 al mese.

3.Culligan: brindare al Natale con acqua più pura, contribuendo a ridurre la plastica

Sono molteplici le soluzioni moderne di uso quotidiano, tecnologiche e green che aiutano a gestire al meglio le proprie abitazioni rendendole sempre più eco-friendly. I sistemi domestici di affinaggio dell’acqua da bere proposti da Culligan, azienda di riferimento nel settore del trattamento di H2O, ne sono un esempio. In particolare, il nuovo impianto Culligan Intense, è un sistema in grado di erogare rapidamente acqua filtrata, libera dal sapore di cloro e da qualsiasi tipo di impurità e inquinanti – dai batteri ai metalli pesanti – senza modificare le caratteristiche chimico-fisiche di base. Di facile installazione, non richiede la sostituzione del rubinetto e si attiva con un semplice pulsante Bluetooth ‘Click and Drink’.







Un regalo green e originale, adatto a tutta la famiglia: dalle mamme attente alla qualità dell’acqua da bere e da usare in cucina, ai papà più tecnologici amanti della casa hi-tech e “iperconnessa” fino agli utenti più giovani, maggiormente sensibili all’ambiente e alla cultura del plastic-free. Questi sistemi, infatti, permettono di azzerare l’acquisto di bottiglie in PET e di eliminare il fastidioso ingombro delle cassette d’acqua

Culligan Intense: a partire da € 9,90 al mese.



