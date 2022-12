Medico aggredito a Milano con machete in parcheggio San Donato

, neldel policlinico San, undi 76 anni è rimasto gravemente ferito a colpi di. Subito soccorso, ora è in fin di vita all'ospedale San Raffaele, dove è stato trasportato per un intervento di neurochirurgia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per questioni di viabilità. Secondo le prime informazioni, ilera uscito per spostare l'auto che aveva lasciato nell'area dell'ambulanza. In quel momento vide un'auto che stava tamponando la sua. La vittima è, 76 anni, in pensione ma ancora al lavoro come libero professionista: è chirurgo al Pronto soccorso.

È iniziata così una lite al termine della quale l'aggressore è tornato alla sua auto, ha preso il machete e ha colpito alla testa il Medico. Un gruppo di operai che stavano lavorando alla fibra ottica ha cercato di intervenire ma l'aggressore è scappato a gran velocità. Tuttavia, gli operai sono riusciti ad annotare il numero di targa. Il Medico ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Raffaele nel reparto di neurochirurgia.

