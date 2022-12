Sfondi di vacanze infestate per Cursed Mansion

Cursed Mansion ti porta in un viaggio spaventoso. Devi prepararti agli spiriti maligni che sussurrano bugie, mentre devi fuggire da questo luogo inquietante, demoniaco e infestato. Scoprirai l'oscura verità di ciò che è accaduto nella villa... e forse rivivrai la sua storia dolorosa, ancora molto vivida. Il pericolo è in agguato nell'ombra e in ogni angolo della Casa Maledetta.





Cursed Mansion Trailer - No way out!





Aiuta Rose a trovare indizi e oggetti chiave che potrebbero aiutarla a risolvere gli enigmi e sfuggire a situazioni mortali. Le cose possono andare storte in molti modi... Il destino di Rose è nelle tue mani...



Buone vacanze a tutti! Godetevi la vostra zona di comfort, perché il Palazzo maledetto può essere un luogo ingannevole.



Cursed Mansion verrà lanciato Venerdì 13 gennaio 2023 - aggiungilo subito alla lista dei desideri su Steam.



Rose deve scappare dal Palazzo Maledetto, uno spazio demoniaco che preda e si nutre di paura e disperazione. In questo gioco di ruolo horror risolverai enigmi e imparerai la storia della villa. Mistero, spiriti maligni e miseria ovunque. Cursed Mansion porta un'atmosfera inquietante che lascia la pelle d'oca.





Gli sviluppatori di Cursed Mansion hanno creato due sfondi da condividere per le feste:









