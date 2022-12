TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 ARRIVA NEL 2023

Annunciato qualche giorno fa durante la Milan Games Week, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 rivela ora un nuovissimo trailer che mostra il celebre pilota dell'Isle of Man TT Races Davey Todd. Sviluppato dai veterani di RaceWard Studio di NACON Studio Milano, TT Isle Of Man - Ride on the Edge 3 permette ai giocatori di provare il brivido della gara motociclistica più pericolosa del mondo.

Davey Todd conosce bene la pressione di una gara in cui ogni errore può avere conseguenze disastrose. Pilota inglese specializzato nelle corse su strada, a 27 anni ha già conquistato un numero impressionante di trofei. Nel 2018, mentre si preparava per il suo debutto al TT Races dell'Isola di Man, Davey si è allenato per due mesi sulla console del fratello per perfezionare la sua conoscenza del circuito. Come risultato si è piazzato al secondo posto nelle classifiche mondiali del gioco ed è diventato il secondo newcomer più veloce di tutti i tempi nella gara reale. Nel 2022 Davey ha fatto un'ottima impressione, ottenendo il miglior tempo durante la settimana di qualifiche con un giro di 127,49 miglia orarie! Ha anche ottenuto un posto sul podio nella categoria Supersport e un 4° posto all'ultimo Suberbike Senior TT.

Le gare del TT dell'Isola di Man si svolgono su un percorso di 60 km (37 miglia) in cui i piloti e le loro motociclette corrono rischi incredibili per cercare di vincere il premio finale: essere incoronati campioni del TT Mountain Course dell'Isola di Man. TT Isle Of Man - Ride on the Edge 3 include i contenuti ufficiali del TT 2022 (squadre, moto e percorsi) e offre un'esperienza unica e autentica. Il gioco presenta 32 circuiti diversi, compresi quelli attuali e storici, quasi 40 moto, piloti Superbike e Supersport e una fisica aggiornata. Il controllo delle curve e delle frenate richiede più precisione che mai e gli aggiornamenti delle moto offrono ai giocatori gli strumenti necessari per ottenere le massime prestazioni.

In TT Isle Of Man - Ride on the Edge 3 è stata aggiunta la nuova funzione "Open Roads", che svolge un ruolo centrale. I piloti potranno percorrere liberamente 200 km (124 miglia) di strade intorno all'Isola di Man per trovare punti di interesse e sfide da completare, tra cui gare online ed eventi settimanali e mensili.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PlayStation4 e PlayStation5,

Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM nel maggio 2023.

