Xiaomi - primo mini PC compatto

Xiaomi ha presentato il suo primo mini PC

Xiaomi ha presentato il suo primo mini PC con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Le dimensioni sono estremamente compatte: 11,2 x 11,2 x 3,8 cm. Presenti molte porte tra cui due HDMI 2.1, 2 Thunderbolt 4, un ingresso Ethernet a 2,5 Gigabit, tre USB 3.0, una USB 2.0, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Il device viene venduto con Windows 11 pre-installato, mentre più avanti uscirà una versione senza SSD e RAM.

In Cina si parte da 3.699 renminbi per La versione da 16+512GB è venduta in Cina, al cambio attuale, a circa 500 euro. mentre per l’edizione senza SSD e RAM dovrebbe aggirarsi sulle 380 euro. Dei prezzi giusti viasta la potenza del mini PC. Tuttavia, non si conoscono piani per portare il dispositivo in occidente.



