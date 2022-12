Scarlatto e Violetto Gioco di Carte Collezionabili - prima espansione in arrivo

IN ARRIVO LA PRIMA ESPANSIONE DELLA SERIE SCARLATTO E VIOLETTO DEL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON, INSIEME A NOVITÀ NEL DESIGN DELLE CARTE



The Pokémon Company International ha da poco annunciato l’espansione del GCC Scarlatto e Violetto, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon ispirata ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, pubblicati di recente. L’espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon sarà disponibile in tutto il mondo dal 31 marzo 2023.



Quale prima espansione della serie Scarlatto e Violetto, svelata in anteprima ai Campionati Mondiali Pokémon 2022, Scarlatto e Violetto vedrà il ritorno della meccanica di gioco dei Pokémon-ex, che appariranno in tutti gli stadi evolutivi e vanteranno un alto numero di PS nonché attacchi e abilità formidabili. Quando però viene messo KO, un Pokémon-ex dà diritto a non una, ma a ben due carte Premio.



The Pokémon Company International ha anche apportato diverse migliorie al design delle carte che verranno introdotte a partire dall’espansione Scarlatto e Violetto. I bordi gialli sulle carte del GCC Pokémon diventeranno grigi, come per quelle pubblicate in Giappone, così da offrire un’esperienza del GCC Pokémon più uniforme in tutto il mondo e al contempo far risaltare ancora di più le illustrazioni.

Inoltre, le sottocategorie delle carte Allenatore, come le carte Aiuto, Strumento e Stadio, saranno riportate nell’angolo in alto a sinistra in modo che siano più visibili nelle carte che i giocatori hanno in mano, le carte Energia base avranno un altro simbolo dell’Energia nell’angolo in basso a destra per poterne tenere traccia più facilmente durante la partita e il simbolo dell’espansione sarà sostituito dal codice dell’espansione e della lingua in tutte le carte.

Ulteriori dettagli su

Scarlatto e Violetto

, tra cui le caratteristiche principali dell’espansione e i relativi prodotti, saranno comunicati in futuro. I fan potranno tenere d’occhio

Pokemon.it

e @GCCPokemon sui social media per scoprire le ultime novità.

