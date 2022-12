SPLATOON 3: LA BIG RUN È IN ARRIVO

Dal 1° dicembre in Splatoon 3, lo sparatutto targato Nintendo più colorato e strategico di sempre, è disponibile la nuova stagione “fredda”, che amplia e arricchisce il titolo portando con sé nuove modalità di gioco, nuovo equipaggiamento e attività freschissime per i residenti di Splatville.

Non mancheranno anche nuove armi e scenari che portano le battaglie a un livello superiore.

Come parte della nuova stagione fredda, questo fine settimana, Splatoon 3 ospita il suo primo evento virtuale Big Run. Durante questo evento, che avrà inizio domani, 10 dicembre, alle 2:00 CET e terminerà il 12 dicembre alle 2:00 CET, i giocatori avranno il compito di lavorare insieme in modalità cooperativa per combattere ondate di nemici Salmonoidi nello scenario Soglioland. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno anche una sola volta all'evento Big Run riceveranno una decorazione di gioco come segno di gratitudine.

Insomma, Splatoon 3 non finisce mai.

La serie Splatoon, nata nel 2015 su Wii U, è davvero unica nel suo genere per merito di una meccanica molto particolare che vede i giocatori sfidarsi a squadre non con l’obiettivo di eliminare i membri del team avversario, bensì di ricoprire il più possibile gli scenari di gioco con l’inchiostro del proprio colore giocando di strategia. Gli appassionati si sfidano nei panni di creature antropomorfe chiamate Inkling e Octoling a colpi d'inchiostro nella città di Splatville e nell’arida Splattonia, scoprendo funzioni, armi e l'equipaggiamento più trendy dell'anno. In Splatoon 3 le cosiddette mischie mollusche danno vita a emozionanti battaglie online 4 contro 4 con scenari nuovi e altri già noti, dove le squadre si sfideranno a chi ricopre più terreno con il proprio inchiostro.





Oltre ai frenetici scontri a squadre, il gioco ha anche una campagna per giocatore singolo e una nuova versione della modalità cooperativa Salmon Run. Nella modalità per giocatore singolo, i giocatori aiutano il personaggio Numero 3 a combattere gli Octariani per svelare i segreti di Alterna e della melma pelosa. Coloro che si tuffano nella Salmon Run possono invece splattare in compagnia e sconfiggere ondate di pericolosi Gran Salmonoidi.

Altre News per: splatoonarrivo