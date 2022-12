Funcom offre un primo sguardo a Dune: Awakening durante i The Game Awards









Dopo la presentazione del gioco alla Gamescom 2022, Funcom è ora entusiasta di mostrare il primo filmato pre-alfa di Dune: Awakening, ambizioso MMO Open World Survival. Ispirato al capolavoro sci-fi DUNE scritto da Frank Herbert e al pluripremiato film di Denis Villeneuve di Legendary Entertainment, Dune: Awakening è stato creato dagli sviluppatori di Funcom pensando sia ai fan di Dune che a quelli dei Survival in generale. Scoprite la vastità di Arrakis nel nuovissimo teaser trailer di oggi.

Funcom ha innovato i generi Massively Multiplayer e Survival per oltre due decenni, più recentemente con Conan Exiles. Dune: Awakening si basa su queste solide fondamenta, intrecciando aspetti di sopravvivenza open world e MMO in un arazzo di Dune che porta in vita l'universo epico di Frank Herbert in un modo completamente unico. Con questo teaser di gameplay, Funcom ha anche aggiornato il sito web di Dune: Awakening, offrendo una visione panoramica dell'esperienza del giocatore.

In Dune: Awakening si lotta per sopravvivere agli innumerevoli pericoli di Arrakis insieme a migliaia di altri giocatori. Esplorate il vostro ruolo e la vostra identità mentre vivete un epico viaggio personale, dalla ricerca dell'acqua e la costruzione di rifugi contro le tempeste al controllo del flusso di spezia nelle alte sfere del pianeta.

La spezia è al centro del conflitto, del progresso e del potere in Dune: Awakening. Tutto ruota intorno alla spezia. Gli scontri possono variare da rapide schermaglie a battaglie su larga scala, con fanteria, veicoli terrestri e ornitotteri che svolgono ciascuno un ruolo essenziale.

I deserti offrono una moltitudine di scelte da fare e di percorsi da scoprire. Saltate su un ornitottero per esplorare i deserti profondi; equipaggiate armature e armi avanzate per diventare un mercenario letale; eseguite un'efficiente operazione di raccolta della spezia; guadagnate influenza tra le Grandi Casate - tutto questo e molto altro ancora vi attende.

Joel Bylos, Chief Creative Officer di Funcom e direttore creativo di Dune: Awakening, afferma: "Lavorare con un universo così ricco ed esteso come quello di Dune si adatta perfettamente alla volontà di Funcom di creare open world multiplayer avvincenti. Con Dune: Awakening, stiamo cercando di spingere i confini di ciò che le persone si aspettano da un Survival - e non vedo l'ora di poterlo mettere a disposizione dei nostri giocatori".

"Siamo entusiasti di portare in vita l'universo di Dune in un modo così coinvolgente e interattivo. La profondità e i dettagli che Funcom sta conferendo all'esperienza di Dune: Awakening per PC e console è sorprendente e non vediamo l'ora che i fan di Dune e dei giochi di sopravvivenza si uniscano a noi su Arrakis e si cimentino nella sopravvivenza sul pianeta più pericoloso dell'universo", aggiunge Sam Rappaport, VP, Interactive Media di Legendary Entertainment.

Dune: Awakening arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nei prossimi mesi, ogni aspetto del gioco inizierà a essere trattato in modo approfondito, dando ai giocatori una panoramica completa del gioco prima dell'inizio della Beta.

