GTA Online: Operazione Paper Trail

GTA Online: scopri le cause dell'aumento del costo della benzina nell'Operazione Paper Trail per ottenere ricompense doppie

L'Agente ULP ha bisogno del tuo aiuto per scoprire le cause dell'aumento del costo della benzina nell'Operazione Paper Trail. Getta luce sulle losche vicende che coinvolgono le holding petrolchimiche della famiglia Duggan vestendo gli inediti panni di un agente dell'IAA e ottieni GTA$ e RP doppi in tutte le missioni dell'Operazione Paper Trail.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Traffico d’armi

Chi tende a nascondersi sottoterra, ma che questa settimana deciderà saggiamente di affacciarsi in superficie per fare il pieno di vitamina D, potrà approfittarne per completare una qualsiasi missione di vendita di Traffico d’armi e ottenere così ricompense doppie per l'incomodo.

Merci, GTA$ e RP doppi nelle Lotte tra business

Non si arriva in cima standosene con le mani in mano. Chiedi a un qualsiasi miliardario, la risposta sarà sempre la stessa: fingi finché non ce la fai; menti, inganna, ruba; e poi dona in beneficenza una parte delle ricchezze accumulate e puf, nessuno si ricorderà più di come le hai ottenute. Fai capire ai tuoi avversari chi è che comanda e sgomita per entrare nella classifica dei più ricchi a Los Santos affrontando le Lotte tra business per ottenere merci, GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Spuntanati

L'avidità ha una brutta fama: cercare di arricchirsi sembra essere solo un atto di egoismo. Questa settimana canalizza l'accumulatore compulsivo che è in te recuperando quanti più sacchi di soldi prima dello scadere del tempo in Spuntanati, ottenendo nel frattempo GTA$ e RP doppi.

Ottieni la Coppola Broker nera e gli Auricolari Beat Off neri

Un completo senza accessori è, semplicemente, incompleto. Imponiti sui tuoi concorrenti e completa le missioni di consegna delle Lotte tra business per ottenere la Coppola Broker nera e gli Auricolari Beat Off neri, nascosti in alcune casse di merci solo per un periodo di tempo limitato e dispensati alla consegna.

Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Veicolo di prova premium: Declasse Vigero ZX

L'Autoraduno di LS ospita l'officina Hao's Special Works, in cui un gruppo di meccanici lavora giorno e notte per inventarsi nuovi modi di sfidare il concetto di "omologato per la circolazione stradale". L'esperimento di questa settimana: una Declasse Vigero ZX pompatissima, privata di ogni orpello e immersa in una vernice ad alta visibilità. La polizia potrebbe definirla in molti modi, ma "incospicua" non è tra essi.

Prova a tempo HSW della settimana

Terminato il lavoro del team di Hao sulla tua vettura, mettila alla prova gareggiando nella Prova a tempo HSW della settimana, una gara sprint di lunga distanza tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness.

GTA$ e RP doppi in Esportazione merci assortite

Lupe sta facendo gli straordinari nel magazzino per procurarsi dei carichi speciali. Potrebbe provare a venderli lei stessa tagliandoti fuori, ma, oltre a essere una collega leale, è una donna d'affari che sa che le imprese criminali rendono di più quando si lavora di squadra. Completa le consegne delle missioni Esportazione merci assortite per ottenere GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Contratti Ammu-Nation

Domanda e offerta sono così squilibrate che persino rispettabili aziende come Ammu-Nation sono costrette a fare ricorso a traffici non proprio legali per rifornire i propri scaffali. Fortunatamente per te, ti trovi dalla parte giusta del mercato di Los Santos: quella con un'eccedenza di armi nel proprio bunker. Questa settimana completa le consegne dei Contratti Ammu-Nation per ottenere GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Resurrezione

La morte è l'unica cosa sicura a Los Santos, ma in rari casi è possibile rientrare in gioco e vendicarsi. Questa settimana approfitta di una seconda chance in Resurrezione per ottenere ricompense doppie dando la caccia ai tuoi avversari, e facendo risorgere i tuoi compagni dalla tomba in un sol colpo.

50% di GTA$ e RP in più in Omicidi in linea

Rifiuta la modernità e torna alla tradizione completando gli Omicidi in linea: questa settimana lascia perdere furti di dati e pubblicità inquietantemente mirate, nasconditi all'occhio del Grande Fratello e liquida i bersagli indicati da Franklin per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più.





Autosalone Premium Deluxe Motorsport

L'autosalone di Simeon è la meta perfetta per coloro che desiderino acquistare una nuova vettura. L'importante è non chiederne la provenienza. Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport nell'arco di questa settimana per dare un'occhiata ai seguenti veicoli ed eventualmente acquistarli con uno sconto del 30%:





Declasse Draugur

Dewbauchee Champion

Pfister Astron

Lampadati Cinquemila

Pegassi Ignus





Autosalone Luxury Autos

Fermati all'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills. Situato proprio di fronte ai Record A Studios, questa settimana è il luogo ideale per ammirare più da vicino la Declasse Vigero ZX (20% di sconto) e la Lampadati Corsita (30% di sconto), confrontarne le statistiche e le specifiche, e comprarne una direttamente sul posto, se ne hai voglia.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Dinka Postlude

Fai visita all'atrio del Casinò e Resort Diamond per bere un drink, fare qualche puntata e tentare la sorte con la ruota fortunata per avere l'opportunità di vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, accessori, premi misteriosi e molto altro. Questa settimana il veicolo da primo premio esposto sul podio è la Dinka Postlude, la coupé importata divenuta subito un classico per il suo set di personalizzazione.

Veicolo trofeo della settimana dell'Autoraduno di LS: Truffade Z-Type

I membri dell'Autoraduno di LS che questa settimana gareggeranno e vinceranno nelle gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni di fila saranno ricompensati con le chiavi della Truffade Z-Type.

Sempre nell'Autoraduno, sarà possibile mettersi al volante della Invetero Coquette D10, della Karin Sultan RS Classic e della Emperor Vectre per farsi un giro nell'area di prova, competere nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo, o semplicemente godersi il rombo di un motore sopraffino.

SCONTI

Aiuta Franklin e la sua società di servizi a soddisfare le esigenze della clientela d'élite di Los Santos acquistando un'Agenzia (per aggiungervi eventualmente un'officina e un'armeria), il tutto con il 40% di sconto.

Armati fino ai denti sfruttando lo sconto del 50% su tutti i tipi di munizioni (proiettili Mk II inclusi) e quello del 30% su entrambe le armi introdotte con The Criminal Enterprises: il fucile di precisione e la carabina di servizio.





Übermacht Rhinehart: 30% di sconto

Dewbauchee Champion: 30% di sconto

Pfister Astron: 30% di sconto

Pegassi Ignus: 30% di sconto

Lampadati Cinquemila: 30% di sconto

Declasse Draugur: 30% di sconto

Invetero Coquette D10: 30% di sconto

Lampadati Corsita: 30% di sconto

Buckingham Conada: 20% di sconto

Declasse Vigero ZX: 20% di sconto

