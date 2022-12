Private Division e Piccolo Studio annunciano After Us

Private Division e Piccolo Studio hanno annunciatoAfter Us durante i The Game Awards. Questo appassionante gioco di avventura ed esplorazione è stato creato daglisviluppatori del pluripremiato Arise.

After Us uscirà nella primavera del 2023 su PC tramite Steam e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Gioca nei panni di Gaia, lo Spirito della vita, in un viaggio surreale e privo di umanità per ridare speranza a un pianeta in rovina. Attraversa ambienti mozzafiato per salvare le anime di animali estinti e sfrutta i poteri di Gaia per affrontare i pericoli che affliggono una Terra ormai inospitale.

Il video di annuncio è online al link: https://youtu.be/Q4ly0NRLaLU

