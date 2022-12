I vantaggi dei titoli Riot Games su Xbox Game Pass arriveranno presto!

Comeannunciato durante l’evento Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, i titoli Riot Gamesarriveranno presto su Xbox Game Pass. Oggi, Xbox annuncia che a partire dalunedì 12 dicembre, i membri Game Pass potranno accedere ai videogiochi Riot – comeValorant, League of Legends e Teamfight Tactics – e sbloccare ulteriori vantaggi collegando i loro account Game Pass e Riot.

l’ultimo post del blog Xbox. Ulteriori informazioni verranno condivise in futuro su Il 12 dicembre, su Xbox Wire verranno comunicate ulteriori istruzioni su come usare l’App Xbox su PC per collegare gli account Riot e Xbox Game Pass. Per maggiori dettagli è possibile consultare. Ulteriori informazioni verranno condivise in futuro su

.

