Spara alle stelle in Call of Duty: Mobile - Stagione 11: Ultimate Frontier

Prendete il vostro operatore preferito e preparatevi a una battaglia interstellare di proporzioni epiche in Call of Duty: Mobile, Stagione 11: Ultimate Frontier, l'ultima stagione del 2022. La nuova season, che partirà il 15 dicembre all'una di notte, contiene una serie di operatori, armi e contenuti a tema spaziale, oltre alla nuova modalità Ground War 2.0, alla nuova mappa Crossroads e ad alcune chicche molto speciali a tema natalizio, tra cui Snoop Dogg - Santa Snoop.

Call of Duty: Mobile - Stagione 11: Ultimate Frontier offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova serie di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Sliver - Comet Seeker e Synaptic, nuove armi come l'EM2 - Gilded Hammer o l'AGR 556 - Martian Munitions, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points (CP) e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Preparatevi quindi alla prossima sfida, di seguito tutti i punti salienti di Call of Duty: Mobile - Season 11: Ultimate Frontier in arrivo su Android e iOS:

Ground War 2.0 : nella nuova modalità Ground War 2.0 le regole di base rimangono le stesse, ma nella nuova ed enorme mappa Crossroads, l'aggiunta del veicolo War Beast Tank cambierà il gioco per sempre.

: nella nuova modalità Ground War 2.0 le regole di base rimangono le stesse, ma nella nuova ed enorme mappa Crossroads, l'aggiunta del veicolo War Beast Tank cambierà il gioco per sempre. Nuova mappa multigiocatore: la nuova mappa Crossroads amplia la mappa Crossroads Strike della Stagione 10, offrendo un'epica ambientazione innevata e su larga scala per Ground War 2.0, adatta alla navigazione in un'imboscata delle forze speciali della NATO.

la nuova mappa Crossroads amplia la mappa Crossroads Strike della Stagione 10, offrendo un'epica ambientazione innevata e su larga scala per Ground War 2.0, adatta alla navigazione in un'imboscata delle forze speciali della NATO. Evento a tema Slaying all the Way : partecipa a un nuovo ed entusiasmante evento a tema festivo e ricevi nuovi oggetti speciali, tra cui un progetto di arma gelida e una skin operatore epica.

: partecipa a un nuovo ed entusiasmante evento a tema festivo e ricevi nuovi oggetti speciali, tra cui un progetto di arma gelida e una skin operatore epica. Santa Snoop : Snoop Dogg torna in Call of Duty: Mobile per celebrare le feste in stile ho-ho-ho. Sbloccate la skin operatore Snoop Dogg - Santa Snoop, l'arma RUS-79U - Holiday Lights e molto altro.

: Snoop Dogg torna in Call of Duty: Mobile per celebrare le feste in stile ho-ho-ho. Sbloccate la skin operatore Snoop Dogg - Santa Snoop, l'arma RUS-79U - Holiday Lights e molto altro. Battle Pass Vault: vorreste aver completato la Stagione 2 2021: Day of Reckoning? Con il nuovo Battle Pass Vault sarà possibile acquistare i contenuti del Battle Pass precedente e sbloccare l'accesso ai contenuti che vi siete persi.

I giocatori troveranno ulteriori aggiornamenti e miglioramenti del gioco nella Season 11: Ultimate Frontier di Call of Duty: Mobile. Inoltre, saranno presenti nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate e altro ancora, che saranno presenti nel negozio al lancio e durante il corso della stagione.

Il reveal trailer di Call of Duty: Mobile - Season 11: Ultimate Frontier è disponibile qui:https://youtu.be/2iDlSCu2nQo

