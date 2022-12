Vactidy Blitz V8 Recensione

Blitz V8 coniuga semplicità d'uso, buone prestazioni e un'ottimo rapporto qualità prezzo



Oggi vi parlo della scopa elettrica. Questa azienda cinese è da poco arrivata nel nostro paese e ha proposto questo interessante prodotto. La scopa elettrica si presenta molto bene e, come quasi tutti i prodotti di aziende cinesi emergenti, offre al consumatore un ottimo rapporto qualità/prezzo. Laè dotata di tutte le funzioni base utili per la pulizia quotidiana della casa. Dopo averla provata affondo, ecco cosa penso nella recensione.

Laè arrivata in una scatola con all'interno i vari pezzi molto ben protetti dagli imballaggi. Oltre alla Vactidy Blitz V8, nella confezione sono presenti: un alimentatore, la batteria, un supporto per l'aggancio a muro, la spazzola per fessure, una spazzola per tessuti, il tubo retrattile, spazzola rotonda e la spazzola per il pavimento. La scopa elettrica ha un peso molto basso, circa, ed è realizzata in policarbonato di colore. Ha un design moderno ed è costruita bene. Per usarla, la presa è la classica pistol grip che presenta il tipico tasto per accendere e spegnere a portata d'indice. Per avviare il dispositivo a velocità bassa basterà premere una sola volta; premendo una seconda volta si otterrà più potenza, mentre alla terza pressione si spegnerà. Una sorpresa gradita è stato trovare le luci aposizionate sulla testa della spazzola a, che illuminano tutti gli angoli facendo vedere anche la polvere più nascosta. Per un prodotto di questa fascia di prezzo è di sicuro un plus da non sottovalutare.

Laè dotata di una motoreda 130W che è in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 20.000 PA. La spazzola elettrica ha la turbina 2-in-1 e integra sia setole rigide che morbide in un unico rullo, permettendo di rimuovere lo sporco da tutti i tipi di superficie. La batteria, agli ioni di litio removibile da, garantisce un’autonomia fino aa velocità low, mentre scende a circa 24 minuti a velocità high. La batteria può essere ricaricata separatamente e basterà staccarla per metterla nell’apposito ricaricatore a parete. La ricarica è piuttosto veloce e richiede circa 2 ore e mezza per arrivare al. La capacità del contenitore è di circa 1.2 litri e il filtro (lavabile) HEPA a 4 stadi cattura il 99.97% di particelle di polvere grandi fino a. Essendo un prodotto entry level non è dotato di display; sono presenti comunque dei LED blu sul device e altri sulla batteria che si illuminano di verde quando è carica e di rosso quando si sta scaricando.

Per via del suo peso piuma laè molto comoda da utilizzare, il grip è eccellente e anche con una sola mano non si farà alcuna fatica. La scopa si comporta abbastanza bene in ogni tipo di superficie aspirando tutto molto facilmente. Il livello d'inclinazione è veramente ottimo e permette di arrivare sotto un tavolo, un letto o dietro una poltrona in maniera agiata. Ladi aspirazione è buona e risucchia facilmente tutto come polveri sottili, briciole, caffè, capelli e peli di animali da ogni superficie, moquette e tappeti compresi. Anche sulle auto non si incontra alcuna difficoltà, dopo un paio di passate con lai sedili e i tappetini sembreranno nuovi. Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, con prolunga estensibile e spazzola rotante, non vi è stato alcun problema. Infatti, tutto è stato aspirato benissimo con un solo passaggio. Lafa bene il suo lavoro e pulisce a fondo a prescindere da-lla superficie trattata. La scopa elettrica V8 è venduta a circaeuro e già vale l'acquisto. Tuttavia, sui più famosi store online è spesso in offerta a 100,00 euro spedizione inclusa.

Prodotto Consigliato!

Laè un ottimo prodotto con un alto rapporto. È ricca di accessori, pulisce bene, è molto leggera, ben costruita e la batteria ha una durata superiore alla norma. Il suo lavoro lo svolge bene, tuttavia, la potenza d'aspirazione non è molto elevata. Di certo in giro si trova di meglio ma non a questo. Nella fascia di mercato in cui si posiziona non ha molti rivali. Chi non ha molte pretese e bada al sodo può considerare l'acquisto!

Unboxing e prova aspirazione



35 minuti di autonomia a lunga durata

Batteria da 2200mAh

Potenza 20000Pa

Spazzola motorizzata a 180°

Testina flessibile con faro LED

Filtro HEPA

Motore da 130 W

Corpo leggero e compatto

Altre News per: vactidyblitzrecensione