VALORANT - Patch 5.12 e Beta di Partita Rapida

Tante novità introdotte in VALORANT con la Patch 5.12, l'ultima patch prima dell'anno, che durerà fino alla patch 6.0 in arrivo a gennaio inoltrato, si dimostra corposa in termini di contenuti e novità, tra cui la tanto attesa introduzione della Beta di Partita Rapida





Volevate più occasioni e ripetizioni, così abbiamo creato la modalità Partita rapida, in beta dal 7 dicembre 2022 all'11 gennaio 2023.



Partita rapida è una versione condensata della modalità non competitiva classica 5 vs 5 di VALORANT con la Spike

Per la modalità Partita rapida, la prima squadra che raggiunge 5 round vince, ciascun tempo dura 4 round, la struttura dell'economia e dei bonus è alterata e si ha la morte improvvisa come spareggio

L'economia è migliorata, si ha la possibilità di comprare armi/equipaggiamento durante la fase di acquisto e si può giocare su tutte le mappe non competitive presenti al momento

L'obiettivo di questa modalità molto richiesta è di offrire l'esperienza principale di VALORANT ai giocatori che non hanno molto tempo da investire, o che vogliono giocare più partite in una finestra di tempo limitata

