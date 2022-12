Hearthstone - il DLC l'Avanzata del Re dei Lich è disponibile

I Non Morti sono in marcia! Oggi, Hearthstone rilascia la sua nuova espansione, L'Avanzata del Re dei Lich, aggiungendo alla Locanda l'undicesima classe giocabile, il Cavaliere della Morte! Segui il viaggio di Arthas Menethil che lo porterà a diventare l'iconico cattivo di Warcraft, il Re dei Lich, attraverso il prologo del Cavaliere della Morte. Con 203 carte nuove di zecca in arrivo con L'Avanzata del Re dei Lich, inclusa la nuova classe del Cavaliere della Morte, il nuovo tipo di servitore Non Morto e la nuova abilità Sete di Mana, i giocatori avranno accesso alla dinamica di gioco e costruzione di mazzi più variegata di sempre.





NUOVA CLASSE: CAVALIERE DELLA MORTE



68 nuove carte di classe, tra cui 32 carte del set Principale e lo speciale Pacchetto Percorso di Arthas (24,99 $).

Potere Eroe: Carica del Ghoul

Evoca un Ghoul 1/1 con Carica che muore alla fine del turno.

Nuova risorsa: Cadaveri

Ogni volta che un tuo servitore muore, conta come Cadavere.

Sistema di costruzione di mazzi: le Rune

Sangue, per controllare la partita manipolando la Salute.

Gelo, per infliggere danni diretti con Magie gelide.

Empietà, per evocare sciami di servitori sul tabellone.

Nuovo tipo di servitore: Non Morto

Centinaia di servitori delle precedenti espansioni sono stati aggiornati per includere il tipo di servitore Non Morto.

Nuova abilità: Sete di Mana

Le carte attivano effetti aggiuntivi quando hai abbastanza Cristalli di Mana per attivarli.

L'effetto bonus si attiva senza consumare Mana.

L'evento di lancio del Cavaliere della Morte sarà disponibile da OGGI e durerà due settimane! Completa le missioni giornaliere dell'evento per ottenere PE Evento in uno speciale Percorso Ricompense. Inoltre, resta sintonizzato per ulteriori dettagli sull'evento Grande Inverno nelle prossime settimane.

Altre News per: hearthstoneavanzatalichdisponibile