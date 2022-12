FARMING SIMULATOR 22 - NUOVO YEAR 2 SEASON PASS

DISPONIBILE IL YEAR 2 SEASON PASS PER FARMING SIMULATOR 22,

CHE PROMETTE NUOVI RACCOLTI E GRANDI RISPARMI

GIANTS Software annuncia il secondo anno di contenuti per Farming Simulator 22: con il Year 2 Season Pass, nuovi raccolti germoglieranno sul suolo e nuove macchine si muoveranno sui campi di una nuova mappa. Mentre è ancora da svelare l’esatto contenuto delle prossime estensioni di gioco, gli agricoltori virtuali possono già assicurarsi un flusso costante di aggiunte beneficiando di uno sconto importante.

MAPPA DEI CONTENUTI DELLA SOPHOMORE SEASON PER FARMING SIMULATOR 22

• Pack 1: Inizio 2023

• Pack 2: Metà 2023

• Pack 3: Metà 2023

• Pack 4: Tardo 2023

• Espansione: Tardo 2023

• Bonus: BM-Volvo LM 845

“Non abbiamo esaurito le cartucce per Farming Simulator 22”, assicura Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Introdurremo ancora più veicoli, meccaniche di gioco e nuove partnership con marchi prestigiosi per la nostra community nell’immediato futuro. Con oltre quattro milioni di copie vendute dal lancio, abbiamo tutte le ragioni per arricchire il secondo season pass con maggiori contenuti rispetto al passato.”

FINO AL 30% DI SCONTO CON IL SEASON PASS!

Il Year 2 Season Pass garantisce ai giocatori l’accesso a quattro pack ufficiali così come un’espansione che include una nuova mappa dell’editore e sviluppatore GIANTS Software. Rispetto al season pass dell’anno scorso, i fan ricevono un pack aggiuntivo.

Per aggiungere un ulteriore bonus, ogni acquirente del season pass riceve immediatamente il BM-Volvo LM 845,il primo caricatore articolato prodotto da Volvo. Inoltre, i fan beneficiano del vantaggio sul prezzo rispetto ad acquistare il contenuto separatamente – risparmiano il 30%.

IL VIDEO SULLA PANORAMICA DEL PRIMO ANNO GUARDA INDIETRO AL 2022

Nel primo anno di Farming Simulator 22, GIANTS Software ha rilasciato tre pack e un’espansione molto importante, come parte del Year 1 Season Pass. Un video di recap, prodotto da GIANTS Software, guarda indietro al primo anno, quando i fan hanno potuto godere di molteplici aggiornamenti di contenuto gratuiti, due DLC gratuiti, una serie di nuovi macchinari e il pack Pumps N’ Hoses.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, e Xbox One.

È disponibile un Year 1 Season Pass, che contiene l’Espansione Platinum e tre pack del 2022. Il Year 2 Season Pass è disponibile ed estenderà ulteriormente il gioco nel 2023 con sempre più contenuti. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco, in cui sono già disponibili più di 3.000 mod testati ufficialmente per Farming Simulator 22

