Kingston - a Natale il 40% degli italiani sceglie la tecnologia

Gli italiani e i regali di Natale

La tecnologia rimane una scelta vincente per oltre il 40% degli Italiani secondo Kingston Technology



Come affrontano la corsa ai regali di Natale gli italiani? Un sondaggio di Kingston Technology mostra le nostre abitudini di acquisto nei giorni più magici dell’annoCome ogni anno il Natale bussa alle porte e, insieme a lui, la frenesia delle sue attività. Prima tra tutte, la ricerca del regalo perfetto! A questo proposito Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha condotto un sondaggio per svelare abitudini e desideri degli italiani quando si parla di regali di Natale1. Cosa impacchettiamo sotto l’albero? E cosa desideriamo ricevere?Una cosa è certa: gli italiani amano il Natale, e non solo per ricevere regali. Infatti, la maggior parte dei rispondenti (67%) afferma di avere piacere soprattutto nel fare doni ad altri, con un particolare interesse per i familiari e gli amici più stretti. Ma cosa regaliamo? I gadget hi-tech sono i più gettonati (42%), seguiti da abbigliamento (31%), libri (18%) e prodotti di beauty (9%). In generale, dunque, prevalgono i prodotti (76%) rispetto alle esperienze (24%).Gadget o device tecnologici non costituiscono solo la scelta destinata ad amici o parenti: infatti il 32% degli intervistati dichiara che sarebbe felice di riceverne a sua volta. Il 58% ritiene infatti che i regali tech siano sempre una buona idea perché utili, oltre ad avere una buona durabilità (22%), un bel design a volte anche personalizzabile e spesso una maggiore facilità d’acquisto (20%). A primeggiare tra le varie categorie tech, sono i gadget (80%), come smartwatch, auricolari, memorie e accessori di ogni tipo per i propri dispositivi; seguono poi smartphone (13%) e accessori legati al mondo del gaming (7%).Il mese dedicato allo shopping natalizio si dimostra essere per la maggioranza (62%) quello di dicembre; una parte rilevante, il 33%, dichiara inoltre di ridursi spesso all’ultimo momento, concentrando i propri acquisti negli ultimissimi giorni prima di Natale. Per quanto riguarda nello specifico la tecnologia, il 67% afferma di preferire i canali online, evitando così luoghi affollati e approfittando della possibilità di trovare tutte le informazioni necessarie o confrontare diversi prodotti tra loro, nella comodità di casa.

