Proscenic T22 Recensione

La friggitrice ad aria dalla qualità prezzo imbattibile

Oggi vi parlo della friggitrice ad aria Proscenic T22. Per chi non la conoscesse Proscenic è un'azienda cinese, in forte crescita, che produce sistemi per la pulizia della casa come aspirapolvere robot, scope elettriche e anche elettrodomestici per la cucina. Dopo averla provata a fondo ecco cosa penso nella recensione della friggitrice ad aria Proscenic T22.

Confezione e Materiali



La Proscenic T22 è ben protetta da una robusta confezione in cartone; oltre alla friggitrice, nella scatola è presente una semplice e funzionale dotazione di accessori, come una guida rapida per l’avvio, la configurazione della connessione WiFi, un ricettario in inglese e la base del cestello per la cottura degli alimenti. La friggitrice misura 36,1 x 27,1 x 30,6 cm e pesa circa 4 kg. La Proscenic T22 è realizzata con materiali plastici lucidi e di qualità. Ha un design essenziale/moderno e usandola si capisce che è un prodotto robusto. Sulla parte superiore della T22 si trova il display e una pulsantiera touch che permettono di gestire tutte le funzionalità. Quest'ultima, grazie ai pulsanti che riportano chiaramente i simboli dei cibi, è molto intuitiva e facile da usare.



Sul lato frontale si trova il cassetto cromato, da, che permette l’estrazione del cestello. Al suo interno è presente una griglia che mantiene il cibo sollevato dal fondo per una cottura uniforme. Esso è dotato di un pulsanteed è realizzato interamente in materiale antiaderente per impedire ai cibi di attaccarsi. Sul retro trova posto la bocchetta del ricircolo d’aria. Questa consente la fuoriuscita dell’aria calda e dell'umidità durante la, quindi da non posizionare troppo vicino alla parete.

Utilizzare laè davvero semplice. Gli 11 programmi preimpostati sono studiati per i cibi facili e veloci da preparare come: patatine fritte, pollo, bistecca, verdure, pesce, pizza, anelli di cipolla, toast, ecc. Se si usa uno dei programmi non si dovrà tenere d'occhio il timer e preoccuparsi delle temperature, fa tutto lain automatico. L'unica accortezza sarà quella di ungere leggermente con olio la base removibile prima di riporvi il cibo. Se invece si decide di usare cibi non presenti nel programma, sarà necessario conoscere bene i tempi di cottura e delle temperature. A tal proposito, è bene sapere che la temperatura di utilizzo va dai, mentre i tempi di cottura vanno da 1 minuto a 1 ora. Presenti anche le funzioni di riscaldamento e mantenimento del cibo. La friggitrice è davvero molto silenziosa con un livello di rumorosità che varia tra 38 ai 48 dB, mentre il consumo è di circa

Grazie ad un nuovo sistema di riscaldamento dell’aria calda, che circola all’interno del cestello, i cibi avranno una cottura perfetta e uniforme. E' anche possibile usare l’applicazione Proscenic, disponibile pered iOS, che mette a disposizione 30 ricette totalmente in italiano. L’è semplice da usare, molto ben realizzata e permette di cucinare a distanza; basterà inserire il cibo prima di uscire e attivare laprima di tornare a casa. Inoltre, sempre grazie all’App, sarà possibile controllare tutte le funzionalità della friggitrice come ad esempio attivare il preriscaldamento, impostare i tipi di cibo, le cotture o semplicemente tenere in caldo le pietanze cucinate. Durante la cottura l'App invierà delle notifiche per girare il cibo affinchè la cottura risulti perfetta. Da segnalare anche la possibilità di usare i comandi vocali die Google. Tuttavia, questi comandi si limitano solo ad accendere, mettere in pausa e spegnere laPer quanto riguarda l'esito della cottura dei cibi, lasi è dimostrata veramente molto convincente. Questo grazie al sistema 3D HF che fa circolare l'aria 7 volte più efficacemente del normale. Infatti, riduce i grassi dell’85%, aumenta l’efficienza della cottura del 30% e blocca l’all'interno rendendo il cibo morbido dentro e croccante fuori. Ladelle patatine, grazie al pochissimo olio, è perfetta come anche quella dei fusilli di pollo o della carne in generale. Anche le melanzane ripiene e le cotolette si sono fritte in modo omogeneo. Naturalmente, dopo la preparazione del cibo, ladovrà essere pulita. Grazie ai suoi materiali questo non sarà un problema. Essendo totalmente antiaderenti, l'unto non si attaccherà più di tanto. Quindi, basterà sganciare e lavare sia il cassetto che la griglia con un pò di detersivo e risciaquare con abbondante acqua calda. Per completare l'opera è consigliato passare un panno umido su tutta la superfice esterna della

è un'ottima friggitrice ad aria. Con questo prodotto si potranno cucinare cibi sani, con pochi grassi e in breve tempo. I materiali con cui è composta sono di qualità, all'avanguardia, sicuri e privi di. Ha una buonacostruttiva, un funzionamento semplice, una cottura davvero eccezionale ed è anche smart. Sono presenti 11 programmi che permettono di cucinare in modo semplice e veloce, funzioni die mantenimento in caldo, promemoria per girare il cibo e l'arresto automatico. In conclusione, laè un elettrodomestico che consiglio a tutti, in particolar modo a chi ama i fritti o a chi ha poco tempo per cucinare a casa.

Prodotto altemante consigliato!

Contenuto della confezione:

Friggitrice Proscenic T22

Guida rapida per l’App

Ricettario in inglese

Manuale in Italiano

Griglia da inserire nel cestello

Specifiche tecniche

Potenza: 1500W

Capacità: 5 litri

Peso: 4,1 kg

Dimensioni: 36,1 cm x 27,1 cm x 30,6 cm

Materiale: ABS

Programmi: 13 Temperature: 75 – 205° C

