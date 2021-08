Proscenic T22 : La friggitrice senza olio più convenienti sul mercato

Una delle friggitrici ad Aria (senza olio) più convenienti sul mercato è la Proscenic T22, ma non è certo avara in termini di funzionalità. Offre vari programmi di cottura oltre alla connessione Wi-Fi. Andiamo a scoprire di più.





Da poco sul mercato delle friggitrici salutari, l'azienda cinese Proscenic sembra comunque offrire con la T22 un dispositivo in grado di competere con concorrenti molto più esperti. La Proscenic T22 promette di friggere, grigliare e arrostire cibi in quantità sufficiente per 3-7 persone e persino di cuocere torte. Per fare ciò, è dotata di una resistenza associata a un ventilatore responsabile della distribuzione del calore nel suo cestello da 5,5 l, varie modalità di assistenza e un'applicazione mobile per trovare ricette.

Si può anche controllare a distanza perchè si collega al Wi-Fi, un modello molto completo insomma, che ora è possibile trovare ad un prezzo interessante.





Facilità di utilizzo

Molto vicina ai modelli della Philips, la Proscenic T22 si presenta come un blocco più o meno rettangolare da appoggiare sul piano di lavoro. Occupa un'area di 36.1 x 27.1 x 30.6 cm,abbastanza alta e quindi imponente, ma abbastanza sobria e discreta da potersi inserire nella maggior parte delle cucine per chi vuole poterla godere senza doverla mettere/togliere ogni volta.La friggitrice è rivestita di plastica lucida e sul grande display superiore i tasti sensibili si illuminano. Nulla è quindi stampato su di essa. Un sistema tanto pratico quanto estetico, poiché permette di limitare il rischio che i pittogrammi scompaiano durante i lavaggi, lasciando il pannello invisibile a friggitrice spenta.

È tanto più apprezzabile che i comandi siano numerosi, poiché alle frecce che consentono di impostare temperatura e timer sono aggiunti pulsanti per il mantenimento in caldo e il preriscaldamento nonché per ciascuno dei programmi di cottura, ben 17. Iniziare ad utilizzarla è abbastanza semplice, tanto più che l'apparecchio si spegne semplicemente una volta raggiunta la temperatura target, senza nemmeno tenerla in memoria per facilitare la regolazione dei parametri di cottura.

I comandi includono la temperatura da impostare al grado più prossimo tra 75 e 205 °C, ma anche un tempo di cottura fino a 60 min. È anche possibile optare per un programma con impostazioni predefinite. Tuttavia, questi rimangono regolabili, all'inizio o durante la cottura. Una volta completate le impostazioni, il pulsante “Avvio/pausa” serve per avviare il dispositivo e metterlo in pausaper quando bisogna mescolare i cibi in cottura.

Questo è particolarmente utile per le patatine fritte per avere una cottura uniforme ed evitarle di bruciare.In ogni caso, il cestello può essere rimosso e riposto abbastanza facilmente una volta presa la mano e il dispositivo smette automaticamente di funzionare per sicurezza quando viene rimosso.

Molto più di una friggitrice - cosa che in realtà non è - la Proscenic T22 ti permette anche di cuoceretorte e la maggior parte dei piatti che di solito vengono cotti in forno. Tuttavia, non tutti hanno un programma dedicato. La pasticceria non perdona l'approssimazione, e ogni ricetta richiede parametri di cottura diversi e in questo senso avere un unico programma per le torte non è molto importante.Oltre ai programmi die, il Proscenic T22 prevede anche la cottura di. Collegata tramite Wi-Fi, la Proscenic T22 può comunicare con uno smartphone, ed in particolare essere controllato da remoto. L'app è completa e permette l'accensione, di impostare i programmi, la temperatura ecc. Inoltre sull'app Proscenic Home è presente il ricettario in italiano che permette la preparazione e la cottura in tutti i suoi step.

La friggitrice ad aria Proscenic T22 è dotata della tecnologia ASH2.0 che fa circolare l'aria riscaldata a 360 gradi, aumentando l'efficienza della cottura del 30%,il che permette al cibo di bloccare l'umidità interna per una finitura estremamente croccante.



Uso e Manutenzione

La Proscenic T22 ha suo pannello di controllo perfettamente liscio e richiede davvero poco per essere pulita. Il cestino della friggitrice ad aria T22 ha una capacità di 5L è fatto con materiali di sicurezza alimentare che sono privi di BPA e PFOA, in quanto è rivestito in teflon antiaderente, puoi pulirlo direttamente in lavastoviglie. Inoltre durante la cottura, la friggitrice mantiene una temperatura esterna bassa e questo evita eventuali scottature accidentali.

Il cestino e e la griglia interna richiedono ovviamente più attenzione, ma entrambi possono essere separati e sono ricoperti da un rivestimento antiaderente che li rende facili da pulire. Quindi di solito è sufficiente inserire tutto in lavastoviglie o una spugna con acqua saponata per il lavaggio a mano.

Da non confondere con una pentola a pressione elettrica, la Proscenic T22 non ha una resistenza sul fondo per cuocere a fuoco lento o rosolare come un Cookeo o un Instant Pot , e tanto meno un sistema di chiusura ermetica che gli permette di cuocere sotto pressione. La sua resistenza si trova sopra il cestello, ma la ventilazione permette di diffondere il calore per cuocere il cibo da tutti i lati e alla stessa temperatura.In pratica, abbiamo già visto che è preferibile mescolare le preparazioni durante la cottura per avvicinarsi a risultati omogenei. Alcuni dei programmi della T22 prevedono in automatico la, sia l'app che la friggitrice a metà cottura vi avviseranno di mescolare il cibo. È chiaro che il calore è abbastanza ben distribuito nel cestello e soprattutto, che la temperatura richiesta viene raggiunta molto velocemente. Bastano due minuti alla friggitrice Proscenic per portare la temperatura a 180°C nel suo cestello, e le differenze ai quattro angoli sono trascurabili.

Puoi acquistare la Proscenic T22 su amazon cliccando qui al prezzo di 129 euro.

