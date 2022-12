Devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Recensione

Oggi vi parlo di Devolo e del suo kit Powerline Mesh Wi-Fi 2. Per chi non la conoscesse devolo AG è un'azienda tecnologica fondata a maggio del 2002 ad Aquisgrana in Germania. È specializzata nello sviluppo di dispositivi di comunicazione per privati e industriali. La sua gamma di prodotti comprende soluzioni di Powerline Communications (PLC) che, utilizzano principalmente gli l'impianti elettrici esistenti, trasmette la connessione internet nei vari ambienti. Oltre alla rete domestica devolo è un fornitore OEM per società di telecomunicazioni internazionali e sviluppa dispositivi di comunicazione per uso industriale, come ad esempio la rete intelligente. Inoltre, l'azienda collabora ed è membro di diverse associazioni industriali come l'Homegrid Forum, la G3-PLC Alliance, BITKOM, ecc. Dopo svariate prove ecco la mia recensione.



Ilarriva dentro a una scatola di cartone protetto dai vari imballaggi del caso. Dentro, oltre al kit, si trovano un cavo di rete Ethernet e un Manuale di configurazione. Parlando di design il kitne sfoggia uno minimal e molto semplice. Le scocche, con un form factor abbastanza comune, sono realizzate interamente in plastica bianca di ottima qualità e hanno delle dimensioni di. Nella parte frontale dei devices è presente una presa passante schuko che consente di collegare altri prodotti direttamente sul. Sulla parte laterale ci sono delle feritoie per dissipare il calore prodotto dall'utilizzo. Attenzione a non usare adattatori, ciabatte, ecc. Per sfruttare al massimo i suoi dispositiviconsiglia l'utilizzo deidirettamente collegati alla presa a muro. Ecco quindi il motivo della presenza della presa passante schuko in ogni suo device.

Parlando di pure caratteristiche tecniche il kit è dotato di Tecnologiache consente, in teoria, di raggiungere una velocità di oltrefino a un massimo di 180 MQ (). Dotato di WiFi a doppia banda, 2.4 e 5 GHz, assicura alcuni vantaggi rispetto al mono banda. Infatti, oltre alla grande velocità e alla tecnologia Mesh, rende le connessioni veloci e stabili indipendentemente dal numero di dispositivi collegati. Il kit è dotato di tante altre tecnologie di ultima generazione come la, l'Access Point Steering e la Bandsteering che permettono di navigare in tutta fluidità. Quest'ultima unisce le due retie sarà il Devolo Mesh Wi-Fi 2 a gestire la connessione a seconda della lontananza dei devices connessi. La funzione si può disattivare in qualsiasi momento. In pratica, la rete mesh, grazie a un processo automatico, assicura una connessione stabile e potente. Non importa in quale punto della casa si trovi l'utente. Infine la sicurezza. Il Devolo Mesh Wi-Fi 2 è pienamente compatibile con tutti i dispositivi e usa i più aggiornati standard crittografici () per garantire così la massima protezione e privacy.Collegare ilè molto semplice e basterà lo smartphone. Per prima cosa si dovrà collegare la prima Powerline sulla presa a muro del nostro router/modem o a una vicina. Dopo collegare il cavodal router/modem al Powerline e posizionare gli altri dove si vuole portare la connessione. Appena sarà avviata la procedura guidata e l' App riconoscerà le loro posizioni, il gioco sarà fatto; il sistemapenserà a creare i punti d'accesso facendo rimanere l'utente sempre connesso in qualsiasi punto della casa, dell'ufficio, ecc. Il kit è stato provato in un appartamento dicon smartphone, tablet, tv smart,e due portatili.

La velocità LAN è determinata dalle condizioni dell'impianto elettrico





Attingendo dalla connessione di partenza del router di 110/119 Mbps i Powerline ne hanno restituita una abbastanza veloce e sempre stabile. Sia in LAN che in Wi-Fi i Powerlan hanno raggiunto delle velocità in download in media di 28/30 Mbps e in upload di 19/21 Mbps. In Wi-Fi, anche nel punto più lontano da un Powerline, non è cambiato molto. La connessione è rimasta stabile abbassando di poco le velocità. Questi Powerline che siano usati per video call, videogiochi o streaming 4K e con più dispositivi collegati contemporaneamente, trasmetteranno sempre una connessione WiFi abbastanza veloce e molto stabile. Quindi, un risultato in generale positivo che garantisce un buon ambiente di lavoro e divertimento.



Prodotto Consigliato!

è un ottimo sistema sviluppato per dare all'utente facilità d’uso e affidabilità nelle prestazioni. Ile il sistemagarantiscono alte prestazioni e stabilità di connessione a prescindere dal numero di dispositivi connessi ai Powerline. Non ho trovato difetti particolari in questo prodotto; l'unica cosa che mi sento di contestare è l'elevatodi vendita non alla portata di tutti. La qualità si paga! Tuttavia, posso tranquillamente dire cheè uno dei più efficienti Powerline in circolazione.

