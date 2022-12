Meta - aggiornamento v47

Le vacanze sono dietro l'angolo, ma Meta ha un ultimo aggiornamento del software di Meta Quest da impacchettare e consegnare prima del lungo riposo invernale.

L'aggiornamento v47 è il primo dallancio di Meta Quest Pro e introduce alcune funzionalità che sfruttano le nuove capacità del visore, tra cui l'acquisizione della realtà mista. Stiamo anche entrando nello spirito dei regali con la possibilità di condividere la Lista dei desideri, apportando alcuni miglioramenti all'app Meta Quest mobile e rendendo più facile cambiare il proprio avatar suMeta Quest 2 e Pro.

Ci sono molti dettagli da scoprire, quindi andiamo avanti!

Iniziamo con un pacchetto di aggiornamenti esclusivi per il nuovo visore.innanzitutto, una funzione molto richiesta da tutti gli amanti del multi-tasking e della musica: riproduzione audio in background.Se siete il tipo di persona a cui piace lavorare con la musica accesa o volete rilassarvi ascoltando un podcast mentre giocate una partita di Walkabout Mini Golf , ora potrete farlo su Meta Quest Pro. Trovate la funzione nel pannello Funzioni sperimentali delle Impostazioni.

Il modo più semplice per provarlo è quello di caricare il vostro servizio di streaming preferito nel Browser e di lanciarvi nel vostro gioco preferito, ma la funzione supporta l'audio di sottofondo da qualsiasi app del pannello 2D in qualsiasi esperienza VR.

Cattura della realtà mista: gli strumenti di acquisizione di Meta Quest consentono di mostrare i momenti più belli che si vivono nell'headset, e su Meta Quest Pro molti dei momenti più belli riguardano la realtà mista. Con la v47 è ora possibile registrare e mostrare questi momenti di realtà mista, sia che si tratti di un beat matching notturno inTribe XR o di un po' di spionaggio in salotto in I Expect You To Die: Home Sweet Home.

In precedenza, se si cercava di utilizzare la cattura con il Passthrough abilitato, qualsiasi azione di gioco veniva visualizzata su uno sfondo nero, ma ora è possibile mostrare esattamente ciò che si vede nel Meta Quest Pro. Basta premere il pulsante in-app per richiamare la barra delle azioni rapide, spostarsi su Fotocamera e toccare "Registra video" per iniziare a catturare.

Punti bonus se rendete il vostro spazio accogliente prima di mostrare il vostro nuovo capolavoro diPainting VR.

LISTE DEI DESIDERI CONDIVISIBILI

Ci sono alcuni giochi VR che sperate di scartare (metaforicamente) quest'anno? Rendete più facile il compito di chi fa i regali nella vostra vita rendendo pubblica la vostra Lista dei Desideri!

È facile: basta andare nella scheda Lista dei Desideri del Meta Quest Store, aggiornare la Lista dei Desideri a Pubblica e poi sarà possibile creare un link e inviare la Lista dei Desideri ad altri. I vostri cari potranno persino inviarvi regali direttamente dalla vostra lista dei desideri. Non c'è più bisogno di trovare il modo di inserireMoss: Book II nelle vostre discussioni sul giardinaggio o di accennare alla città di Monowi, Nebraska.

Non avete ancora aggiunto nessuna app alla vostra lista dei desideri? Date un'occhiata al nostroStarter Kit di Meta Quest per trarre ispirazione, quindi cercate l'icona "Cuore" quando navigate nel Meta Quest Store in cuffia o il pulsante "Aggiungi alla lista dei desideri" altrove.

Oppure potete sempre chiedere una carta regalo digitale Meta Quest. Queste carte sono pronte per l'uso con valore di 15, 25 e 50 dollari e possono essere inviate con un messaggio personalizzato.

Stiamo facendo un po' di pulizia invernale nell'app mobile di Meta Quest. Stiamo portando i vostri amici VR in primo piano, in modo che sia semplice vedere quando sono online, cosa stanno facendo, inviare loro un messaggio o iniziare a giocare insieme.

Stiamo anche aggiungendo un widget alla schermata iniziale che mostrerà la durata della batteria del visore e del controller e renderà più semplice che mai l'avvio di Casting, l'accesso e l'avvio delle app e l'utilizzo di importanti impostazioni del dispositivo.

L'aggiornamento v47 rende più facile che mai cambiare l'aspetto del vostro avatar, che si tratti di un cambio d'abito, di un taglio di capelli, di baffi sperimentali o di un volto completamente nuovo. Stiamo inserendo uno specchio nell'ambiente di Horizon Home su Meta Quest 2 e Pro che vi permetterà di controllare rapidamente il vostro aspetto e di apportare modifiche al vostro avatar in tempo reale.

Indossate un accogliente maglione prima di incontrarvi a Horizon Worlds, oppure indossate i vostri abiti da avventuriero prima di visitareWooorld o, ancora, siate sciocchi e indossate giacca e cravatta prima di salire suLES MILLS BODYCOMBAT. Il punto è che è più facile presentarsi come si vuole, quando si vuole.

La versione 47 comprende anche una libreria ridisegnata e nuovi modi per filtrare e cercare i giochi. Se volete conoscere tutti i dettagli, consultate le note di rilascio della versione 47 . Altrimenti, ci rivediamo qui nel 2023 per un altro anno di aggiornamenti software!

Altre News per: metaaggiornamento