NEED FOR SPEED UNBOUND - LA NUOVA GENERAZIONE DI CORSE INIZIA OGGI

Entrate nel mondo di Lakeshore City, dove i graffiti prendono vita in un'esperienza di gara che sfida le convenzioni; disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC

È arrivato il momento di correre verso la vetta! Vivi momenti adrenalinici sfrecciando per Lakeshore in Need for Speed™ Unbound di Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Criterion Games, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. La nuova generazione dell'iconico franchise Need for Speed mette i giocatori al posto di guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

Con un nuovissimo ed unico stile visivo, Need for Speed Unbound fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise in una fluida risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie. L'innovativa campagna single player offre emozioni e conseguenze attraverso una narrazione avvincente che coinvolge i giocatori nella città di Lakeshore mentre gareggiano, collezionano, potenziano e personalizzano le auto ad alte prestazioni più in voga del mondo per raggiungere la vetta della scena.

"Con l'espressione della propria personalità come focus di Need for Speed Unbound, stiamo dando il massimo", ha dichiarato Kieran Crimmins, direttore creativo di Criterion Games. "Dalle auto uniche e le opzioni di personalizzazione, alle collaborazioni con l’alta moda, alla colonna sonora ricca di artisti di fama mondiale - stiamo dando ai nostri piloti la possibilità di vedersi rappresentati sulle strade di Lakeshore mentre gareggiano contro gli altri in questo nuovo universo visivamente e stilisticamente potenziato."

PARTIRE DAL BASSO, CORRERE VERSO LA VETTA I giocatori scoprono il mondo di Lakeshore quando una rapina in un negozio di auto di famiglia divide due amici e costringe un pilota alle prime armi ad un viaggio per vincere l'ultima gara su strada e recuperare l'auto di inestimabile valore che gli è stata rubata.

Need for Speed Unbound stravolge il genere delle corse e alza la posta in gioco:



Il mondo è la tela di ogni giocatore: Come gli artisti di strada che sovvertono creativamente i paesaggi urbani che li circondano, i giocatori possono dare vita ai graffiti in un nuovo stile artistico mentre attraversano la città equipaggiati con un nuovissimo kit di effetti visivi e sonori ad alta energia, come i Tag e il Burst Nitrous, che premiano i giocatori con boost basati sullo stile, che riflettono il loro modo di guidare.

Correre per le strade: Più i giocatori corrono, più accumulano calore. Scegliete di superare in velocità o in astuzia i poliziotti usando nuove meccaniche di fuga per prendere il controllo dell'inseguimento e guadagnare grandi ricompense o conseguenze ancora più gravi se venite arrestati. In Need for Speed Unbound, i giocatori devono correre dei rischi per arrivare alla vetta. Più i giocatori gareggiano, più aumenta il loro entusiasmo. I giocatori dovranno scegliere come e quando mettere tutto in gioco, facendo enormi derapate in strada, superando i poliziotti o scommettendo contro i corridori rivali. Il tempo è denaro, quindi i giocatori devono trovare il modo più veloce per guadagnare abbastanza denaro per partecipare alle qualificazioni settimanali e arrivare alla gara finale di Lakeshore, The Grand. Espressione personale: Marchi pionieristici come Palace Skateboards, AWGE, Versace, Namilia, PUMA, Balmain, Danielle Guizio, ALPHA Industries, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJRI, Vans e molti altri portano in vita la loro visione stilistica per i fan, che potranno scoprirla attraverso un assortimento di oggetti cosmetici, tra cui capi di abbigliamento esclusivi su licenza per equipaggiare non solo la propria auto, ma anche per sfoggiare il proprio stile personale nel gioco. I giocatori possono espandere la loro moda non solo in game, ma anche nel mondo reale con la speciale capsule collection Need for Speed Unbound, con calzature e abbigliamento di Balmain e PUMA. Ulteriori informazioni sulle collaborazioni sono disponibili nella newsroom di Need for Speed Unbound, qui.

Trova la libertà nel flusso: La colonna sonora, unica nel suo genere, è stata realizzata da A$AP Rocky, artista, attore e icona della moda, e dalla sua agenzia creativa AWGE, che hanno collaborato alla realizzazione del gioco. La colonna sonora di Need for Speed Unbound, con più di 70 brani di artisti mondiali che hanno sfidato i generi e sono stati all'avanguardia nel mondo dell'hip-hop, include il nuovo brano di A$AP Rocky "Sh*ttin' Me", oltre a talenti mondiali come Brodinski, Lous and the Yakuza, SCH, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, COUCOU CHLOE, Balming Tiger, Shirin David e molti altri. L'ampia lista di brani permette di scoprire nuovi artisti mentre i giocatori percorrono le strade di Lakeshore. I giocatori possono anche immergersi nella colonna sonora originale composta da Brodinski, produttore francese di elettronica e hip-hop e fondatore dell'etichetta electro francese Bromance Records. Ascoltate la colonna sonora originale su Spotify e in streaming su Spotify e Apple Music..

Takeover Scene con A$AP Rocky: A$AP Rocky appare nel gioco come leader della Takeover Scene, una nuova modalità di guida di precisione rigiocabile che riunisce la community per conquistare parti della città e celebrare la guida con stile rispetto alla velocità pura. Quando incontrano A$AP Rocky all'evento, i giocatori devono batterlo al suo stesso gioco per vincere la sua Mercedes 190 E personalizzata e riportarla al proprio rifugio.



La corsa non è finita al lancio! I giocatori di Need for Speed Unbound potranno contare su una serie di aggiornamenti dei contenuti e dei pacchetti esperienza successivi al lancio, oltre all'accesso gratuito a nuove modalità, funzioni sociali e progressione per Lakeshore Online. Il primo aggiornamento dopo il lancio si concentrerà sull'espansione delle funzioni di gioco sociale, mentre gli aggiornamenti futuri porteranno nuove modalità e caratteristiche, auto, contenuti di personalizzazione e altro ancora. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui futuri contenuti di Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound è disponibile nei negozi al dettaglio e in digitale il 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Need for Speed Unbound Palace Edition, un'offerta deluxe creata in collaborazione con Palace Skateboards, offre ai giocatori contenuti esclusivi, tra cui auto estratte direttamente dalle campagne Palace, Driving Effects, un pacchetto di abbigliamento con 20 oggetti, decalcomanie e targhe, pose dei personaggi e banner artistici al prezzo di 79,99 euro.

Per maggiori dettagli su Need for Speed Unbound, visitate il sito: https://www.ea.com/games/need- for-speed/need-for-speed- unbound .

