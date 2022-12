È arrivato dicembre, con le offerte NVIDIA

più attese di sempre

È ufficialmente iniziata la corsa ai regali che, grazie alle imperdibili promozioni di NVIDIA su PC desktop e schede grafiche, questo Natale non avrà eguali.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Natale, che si avvicina sempre di più grazie alle promozioni di NVIDIA, soprattutto per chi, sotto l’albero, vorrebbe trovare un regalo hi-tech.

Di seguito vi proponiamo moltissime nuove schede NVIDIA, tutte dotate di ray-tracing eDLSS, tecnologie ideate per migliorare la qualità dell’immagine in gioco e sfruttare l’intelligenza artificiale per prestazioni insuperabili.

”Chi ha tempo non aspetti tempo” e che la corsa ai regali (tecnologici) di Natale abbia inizio!

GPU PNY GeForce EXT 3070 Ti 8GB: al prezzo di 779,99€ disponibile presso Mediaworld

GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB al prezzo di 748,99€ : disponibile presso AK Informatica

GPU Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8GB : al prezzo di 699€ disponibile presso AK Informatica

GPU ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC: al prezzo di 879,99€ disponibile presso Yeppon

GPU ASUS GeForce RTX TUF 08G V2: – al prezzo di 699€ disponibile presso Drako

GPU ASUS TUF-RTX3070-08G-V2: – al prezzo di 699€ disponibile presso Mediaworld

PC Desktop GeForce RTX 3060Ti R5-5600X/ 16GB RGB /SSD 1TB+HDD 1TB/W11Home: al prezzo di 1.799€ disponibile presso AK Informatica

PC Desktop GeForce RTX 3050 / R5-4650G/ 8GB/SSD 250G/No OS : al prezzo di 749,90€ disponibile presso Next

Gaming Rig GeForce RTX 3060 / R5-13600K/ 32GB RGB/SSD 1TB SSD/W11 PRO: al prezzo di 2.099€ disponibile presso Drako

Altre News per: offertenvidiaattesesempre